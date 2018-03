Un large mouvement de contestation sociale est annoncé jeudi 22 mars. Sept syndicats de fonctionnaires, mais aussi de cheminots et de contrôleurs aériens appellent à faire grève. En Gironde, les étudiants et les salariés de Ford seront aussi de la manifestation. Le point sur les perturbations.

Bordeaux, France

Plus de cinq millions de fonctionnaires sont appelés ce jeudi 22 mars à faire grève contre les réformes prévues par le gouvernement en matière de service public. Ils dénoncent notamment la baisse de leur pouvoir d’achat et entendent défendre leurs statuts. Les cheminots eux aussi s’opposent à la réforme ferroviaire présentée par l’exécutif. À Bordeaux, le cortège de la manifestation s’élancera de la place de la République à 14h et rejoindra la place de la Bourse.

Transports : trafic très perturbé dans les gares, plutôt normal dans les aéroports

Deux organisations syndicales ont déposé un préavis de grève pour le 22 mars, en conséquence la SNCF appelle d’ores et déjà à reporter vos voyages. En Nouvelle-Aquitaine on prévoit :

2 TGV sur 5 en circulation

4 Intercités sur 10 pour la POLT (Paris-Toulouse)

aucun Intercité entre Bordeaux et Nantes et Bordeaux et Toulouse

55% des TER en Aquitaine ; 69% en Poitou-Charente ; 80% en Limousin en circulation

Vous pouvez vous renseigner sur le site, ou appeler le 0 800 872 872 et attention les premières perturbations sont prévues dès mercredi soir et jusqu’à vendredi matin.

➽ Les cheminots dénoncent notamment la disparition de leur statut pour les futurs embauchés.

Grève du 22 mars : prévisions de trafic pour les trains de Nouvelle-Aquitaine #sncfpic.twitter.com/G4pp4cShhQ — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) March 21, 2018

Les contrôleurs aériens et les salariés d’Air France participent aussi à la contestatition. Air France annonce pour jeudi :

75% de ses vols moyen-courriers de et vers Paris-Roissy maintenus

60% des court-courriers maintenus à Orly ainsi que des liaisons au départ de la province

aucun vols long-courriers annulé

Pour vérifier l’état du trafic à l’aéroport Bordeaux Mérignac, rendez-vous ici.

Écoles et cantines : prévoyez le pique-nique !

En Gironde, le SNUIpp estime qu’au moins 30% des professeurs seront en grève jeudi dans les écoles maternelle et primaire du département. Les agents de la fonction publique seront aussi mobilisés. À Bordeaux, près de la moitié des cantines seront donc fermées (détail des écoles concernées ici). À Mérignac, plus de la moitié des écoles seront perturbées : absence d’accueil le matin et/ou le soir comme vous pouvez le lire sur le site de la mairie. À Pessac, la mobilisation risque d’avoir des conséquences aussi dans près de la moitié des écoles.

Côté supérieur, les enseignants des lycées ne sont pas tenus de déposer des préavis on ne peut donc pas anticiper l’ampleur de la mobilisation. Les étudiants quant à eux appellent à descendre dans la rue. À Bordeaux, ils bloquent le site de la Victoire depuis près d’une semaine maintenant.

➽ Les fonctionnaires déplorent le gel du point d’indice, qui entraine une stagnation de leurs salaires et craignent que leur statut soit menacé. Les étudiants et enseignants du supérieur s’opposent à la réforme du bac et de l’entrée à l’université.

Grogne à l’hôpital et dans les Ehpad

Au CHU de Bordeaux quatre syndicats appellent à la grève dont la CNI (coordination nationale infirmière). Certains syndicats d’urgentistes appellent aussi à se mobiliser. Dans les maisons de retraites et Ehpad deux syndicats ont déposé des préavis de grève.

➽ Le personnel du secteur médical (aides-soignants, infirmiers, cadres administratifs etc) dénoncent le manque d’effectif, des agents à bout de force et alertent sur les économies de près de 2 milliards d’euros qui vont peser sur eux pour l’année 2018.

La Poste, les impôts …et les Ford de Blanquefort

Parmi les fonctionnaires, les agents des impôts sont aussi mobilisés, il faut s‘attendre à des services fermés selon Sud-Solidaires, notamment le service des hypothèques de Libourne menacé de fermeture. A La Poste, comme vous l’avez peut-être constaté, la grève se poursuit depuis presque dix jours.

➽ Les agents du ministère des finances craignent la suppression annoncée de 20.000 postes et les employés de la Poste dénoncent la réforme de l’entreprise qui va avoir un impact sur l’organisation de leur travail.

A Bordeaux, les salariés de l’usine Ford de Blanquefort seront en tête de cortège même s’ils ne sont pas fonctionnaires. Devenus symboles de la grogne sociale, ils s’opposent à la fermeture du site à l’horizon 2020 avec la suppression de près d’un millier d’emplois.