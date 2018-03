Ce jeudi 22 mars, une grève nationale a lieu dans de très nombreux secteurs : fonction publique, éducation nationale, transports, fonction hospitalière, etc. On fait le point sur ce qui sera impacté.

Nice, France

La date est arrêtée depuis longtemps. En fer de lance du mouvement, la fonction publique et les salariés des hôpitaux. Pour cette journée, 7 syndicats sur 9 ont appelé à faire grève. Des défilés sont bien sûr prévus. Pour les Alpes-Maritimes le cortège partira à Nice, à 10 heures, de la place Masséna. Les revendications sont nombreuses. Pour FO par exemple; les agents demandent une hausse des salaires mais aussi "le respect de la fonction publique, de ses emplois et du statut général des fonctionnaires". Les manifestants contestent ainsi le gel du point d'indice. "Ils ont perdu 16 % de pouvoir d’achat depuis 2000" écrit FO sur son site internet. Les autres revendications portent autour de la réactivation du jour de carence pour maladie, la compensation de la hausse de la CSG et la suppression de 120 000 emplois en cinq ans.

Mais d'autres secteurs se sont depuis joint au mouvement. Premiers d'entre eux, les cheminots. Ces derniers ne veulent pas de la réforme envisagée par le gouvernement. Les hospitaliers ajoutent également à la liste des demandes des revendications plus spécifiques autour de la réforme de l'hôpital. Enfin des syndicats d'enseignants se sont aussi greffés sur le mouvement. Des entreprises du service publique seront également concernées.

Qu'est ce qui sera impacté dans les Alpes-Maritimes ?

Les services des préfectures, mairies et hôpitaux seront en grande partie fermée.

Des écoles maternelles et primaires seront fermées par manque de professeurs et d'agents territoriaux qui assurent garderie du matin et du soir et la cantine.

Des professeurs dans les lycées et les collèges seront en grève.

A l'aéroport, 16 vols à l'arrivée sont annulés, 18 au départ de Nice

A la SNCF, comptez sur 2 TER sur 5 et 1 TGV sur 2.