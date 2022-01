Grève du 27 janvier : environ 400 personnes dans les rues de Reims

Enseignants, retraités, soignants, mais aussi cheminots, salariés des transports urbains Citura, salariés du commerce ou du Champagne... ils étaient environ 400 à manifester ce jeudi 27 janvier dans les rues de Reims. Une manifestation nationale à l'appel d'une intersyndicale, pour défendre le pouvoir d'achat et réclamer des hausses de salaires et des pensions de retraites.

"On se rend compte qu'il y a de plus en plus de précarité, avec des fonctionnaires dont les salaires sont gelés, des salariés de la santé ou de l'éducation qui n'ont eu que de l'aumône, des pensions de retraites qui n'ont augmenté que de 1%, le Smic encore moins et pendant ce temps là, les milliardaires accumulent des milliards en plus dans leurs poches !", résume Patrice Perret, du syndicat Solidaires retraités.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

35 ans d'ancienneté, je touche 1 600 euros et mon salaire est gelé jusqu'à ma retraite, témoigne Yasmine

Précarité, voilà le mot qui revient dans les bouches des manifestants. Patricia travaille chez Kiabi à temps partiel : "Je touche 1 100 euros. Dans le commerce ce sont souvent des femmes à temps partiel comme moi. On ne vit pas, surtout avec des enfants à charge".

Il y avait aussi dans le cortège les fameux "oubliés du Ségur de la santé", tous ces salariés du médical ou médico-social qui n'ont pas eu droit à la prime versée aux soignants suite au Covid. "On veut 183 euros pour tous", dit Agnès, secrétaire à l'institut Michel Fandre à Reims, "Sans nous l'institut ne pourrait pas fonctionner".

Des manifestations ont aussi eu lieu à Châlons-en-Champagne, Epernay, Vitry-le-François et Charleville-Mézières.