Grève du 27 janvier : le mouvement relativement suivi en Occitanie

Une large intersyndicale appelle à un nouveau mouvement de grève. Les revendications portent cette fois-ci sur les augmentations de salaires, les emplois et les conditions de travail. On fait le point sur les perturbations possibles en Occitanie.

Ils demandent une revalorisation des salaires, une amélioration des conditions de travail. L'intersyndicale, qui regroupe la CGT, FO, la FSU, Solidaires, ainsi que les organisations de jeunesse comme l'UNEF ou l'UNL, appellent à une vaste journée de grève, partout en France, ce jeudi 27 janvier.

Si le mouvement sera sans nul doute suivi dans les départements de l'ex région Midi-Pyrénées, ce sera dans des proportions moindres que lors des derniers rassemblements.

Sur les rails

Ce sont les fédérations CGT et Sud-Rail qui ont déposé un préavis de grève. Celui-ci court du mercredi 26 janvier 19h jusqu'au vendredi matin 8H. Dans notre région, le trafic sera fortement perturbé, indique la SNCF.

Les trains Lio seront les seuls concernés, c'est-à-dire les TER. Près de 6 trains régionaux sur 10 circuleront demain mais attention, ce chiffre englobe les trajets qui seront assurés en bus, par substitution.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La SNCF encourage les voyageurs sur les lignes régionales à s'informer eux-mêmes, puisque la compagnie ne dispose pas de leur contact. Les renseignements sont à retrouver soit sur les applications SNCF, soit sur le site où les fiches horaires ont été mises à jour. Une ligne téléphonique gratuite vous permet également d'accéder aux informations, en composant le 0800 31 31 31.

Dans les écoles

Contactés par France Bleu Occitanie, tous les syndicats des départements de l'ex Midi-Pyrénées l'assurent : le mouvement sera bien moins suivi que le 13 janvier. Mais ils pourraient concerner plus de monde : vu que les revendications portent sur les salaires, le personnel de vie scolaire ainsi que les accompagnants d'enfants handicapés pourraient eux aussi être concernés. Des cantines pourraient ne pas ouvrir leurs portes, par exemple.

Mais si cet appel à la grève sera moins suivi, il le sera tout de même puisque les enseignants aussi portent des revendications salariales, et de longue date. En effet, leur point d'indice reste gelé depuis dix ans, et ce, malgré l'inflation.

Selon les départements, entre 15 à 30% des enseignants en maternelle et primaire pourraient faire grève. Dans le secondaire, c'est plus compliqué à estimer puisque les enseignants en collèges et lycées ne font pas de déclaration préalable. Ils pourraient donc se décider au dernier moment mais certains ont déjà fait remonter leur volonté de faire grève, ce qui permet de donner quelques chiffres.

En Haute-Garonne , le SNUIPP du département estime entre 20 à 30% le nombre de grévistes dans les écoles. Mercredi soir, le syndicat évoquait qu'une cinquantaine de classes fermées.

, le SNUIPP du département estime entre 20 à 30% le nombre de grévistes dans les écoles. Mercredi soir, le syndicat évoquait qu'une cinquantaine de classes fermées. En Ariège , le mouvement devrait être deux fois moins suivi que lors la mobilisation du 13 janvier. Mais tout de même, un tiers des professeurs du premier degré pourrait ne pas faire la classe, ce jeudi.

, le mouvement devrait être deux fois moins suivi que lors la mobilisation du 13 janvier. Mais tout de même, un tiers des professeurs du premier degré pourrait ne pas faire la classe, ce jeudi. Dans le Tarn , la mobilisation dans le secondaire reste compliquée à estimer. Mais 25 à 30% des enseignants en écoles primaires et maternelles devraient manquer à l'appel.

, la mobilisation dans le secondaire reste compliquée à estimer. Mais 25 à 30% des enseignants en écoles primaires et maternelles devraient manquer à l'appel. Dans le Lot , selon l'UNSA, le mouvement sera moins suivi dans le primaire que dans le secondaire, où le taux de grévistes se situe autour de 15%. Une école sera fermée à Cahors.

, selon l'UNSA, le mouvement sera moins suivi dans le primaire que dans le secondaire, où le taux de grévistes se situe autour de 15%. Une école sera fermée à Cahors. Dans le Gers , mercredi soir le SNUIPP annonçait une quinzaine d'écoles fermées. Dans les collèges et les lycées gersois, entre 30 à 40% de grévistes sont prévus ce jeudi 27 janvier.

, mercredi soir le SNUIPP annonçait une quinzaine d'écoles fermées. Dans les collèges et les lycées gersois, entre 30 à 40% de grévistes sont prévus ce jeudi 27 janvier. En Aveyron , le mouvement devrait être moins suivi puisque 15 à 20% de grévistes sont attendus.

, le mouvement devrait être moins suivi puisque 15 à 20% de grévistes sont attendus. Dans le Tarn-et-Garonne, aucun chiffre ne pouvait être avancé mercredi soir. Des professeurs, toujours "exaspérés" selon le SNES FSU, pourraient se décider "au dernier moment".

Mais de l'avis des syndicats interrogés, si les enseignants font moins grève que le 13 janvier dernier, leur "exaspération" est toujours grande, selon l'UNSA, et ils soutiennent, en majorité, ces revendications salariales à la hausse. Mais faire une deuxième fois grève en moins de quinze jours, cela représenterait pour eux deux jours de salaire en moins à la fin du mois. Et ce n'est pas négligeable, ajoute un représentant UNSA, "quand il y a justement des problèmes de pouvoir d'achat".