Grève du 27 janvier : manifestations et perturbations à prévoir dans le Berry

Une nouvelle grosse journée de mobilisation est prévue ce jeudi 27 janvier. Plusieurs appels à la grève sont lancés dans l'éducation nationale, dans les transports et plus largement pour dénoncé le coût de la vie. Dans le Berry, l'accueil en milieu scolaire et périscolaire est de nouveau impacté.

Après une importante mobilisation du monde de l'éducation nationale le 13 janvier dernier, une nouvelle forte mobilisation se profile en ce jeudi 27 janvier. Plusieurs appels à la grève sont lancés au niveau national. Ils concernent notamment l'éducation nationale ou encore les transports mais un appel plus large, intersyndical et interprofessionnel est également lancé pour dénoncer le coût de la vie alors que les prix de l'énergie (essence, électricité) flambent tout comme les prix à la consommation. Dans le Berry plusieurs rassemblements sont organisés et des perturbations sont prévues notamment en milieu scolaire et périscolaire.

Plusieurs rassemblements contre le coût de la vie en Berry

Dans l'Indre, deux manifestations

10h30 à Châteauroux, Place de la République

15h à Issoudun, devant le Palais des Congrès

dans le cher manifestation à 10h à Bourges, place Séraucourt même heure à Saint Amand et la Guerche Puis à 10h30 à Vierzon (place Jacques Brel) et à Saint Florent

Dans le Cher, quatre manifestations

10h à Bourges, Place Séraucourt

10h à Saint-Amand, Place de la République

10h30 à Vierzon, Place Jacques Brel

10h30 à Saint-Florent, Place de la République

Un appel est également à la Guerche-sur-L'aubois, le rassemblement est prévu à 10h30 au Square de la Résistance, à Nevers dans le département voisin de la Nièvre.

L'impact de cette nouvelle journée de grève

Si vous êtes parents, de nouvelles perturbations sont prévues dans les secteurs scolaires et périscolaires.

À Châteauroux : un service minimum d'accueil est mis en place dans trois école s où plus de 25% des enseignants ont prévu de faire grève. Il s'agit de l'école maternelle Le colombier, de la maternelle Jules Ferry et de l'école élémentaire Jean Racine.

un s où plus de 25% des enseignants ont prévu de faire grève. Il s'agit de l'école maternelle Le colombier, de la maternelle Jules Ferry et de l'école élémentaire Jean Racine. À Bourges : l'accueil périscolaire est ouvert dans les groupes périscolaires Gibjoncs et Turly mais il n'y aura pas de service de restauration. Inversement, il y aura bien un service de restauration au groupe Marcel Sembat, mais pas d'accueil dans celui-ci.

Si l'enseignant de votre enfant est en grève, celui-ci peut être accueilli via le service minimum, qui est assuré à l'école maternelle et élémentaire Barbotte sans restauration, ainsi qu'à l'école élémentaire Leblanc, avec restauration.

Des perturbations sont également annoncées dans les transports notamment dans l'agglomération de Bourges sur le réseau Agglobus . Les fréquences sont moins importantes, vous pouvez retrouver tous les horaires sur le site internet du réseau. Notez que les services de navettes en centre ville ne sont pas assurés pareil ainsi que le vitabus en journée (il fonctionnera en revanche le soir).