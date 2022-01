Grève du 27 janvier : Quelles perturbations ce jeudi dans les Alpes-Maritimes ?

Quelles perturbations ce jeudi 27 janvier dans les Alpes-Maritimes ? Les syndicats CGT, FO, FSU et Solidaires mais aussi plusieurs organisations de jeunesse appellent à une mobilisation interprofessionnelle qui devrait toucher plusieurs secteurs d'activité, à commencer par les transports. Les revendications concernent notamment les salaires et les retraites. Une manifestation est prévue à 10 heures 30 à Nice devant le théâtre de verdure, et à 10 heures 30 à Grasse cours Honoré Cresp.

Importantes perturbations pour Lignes d'Azur et les TER

La circulation sur le réseau Lignes d'Azur sera très perturbé. Aucune des 3 lignes de tram ne circulera, de même qu'une trentaine de lignes de bus dont Cœur de Ville et Cadam Est. Le détail à retrouver ici. Les parcs-relais liés aux stations de trams seront aussi fermés. Si vous comptez vous rabattre sur la voiture, sachez que le stationnement sera gratuit en voirie à Nice toute la journée.

Le réseau SNCF est aussi perturbé dans notre département. 25 % seulement des TER circuleront sur la ligne Les Arcs-Grasse-Cannes-Nice-Vintimille. Dans le sens inverse, on compte deux cars et deux TER pour l'ensemble de la journée. A l'heure où nous écrivons ces lignes, la SNCF n'avait pas actualisé ses prévisions pour les lignes Marseille-Nice et Nice-Tende.

Quelques car scolaires sont également touchés par le mouvement de grève: à Valbonne, par exemple, pas de transport pour les primaires et les maternelles.

Peu d'écoles fermées mais des services périscolaires perturbés

L'accueil devrait être assuré dans la plupart des écoles, même en cas de grève des professeurs. En revanche, la cantine ne sera pas toujours ouverte. Une dizaine de fermetures pour la restauration scolaire à Antibes, par exemple. La ville a détaillé l'ensemble des perturbations sur son site internet.

A Nice, seules trois écoles sur 151 seront entièrement fermées, 93 le seront partiellement. La majorité des crèches sera en revanche fermée, tout comme les restaurants scolaires : 10 ouverts seulement.

A Cannes, quatre écoles seront touchées par la grève : l’école élémentaire Méro sera fermée, les écoles élémentaires Montchevalier et Goscinny bénéficieront de deux services d’accueil minimum (8h20 – 11h30 et 13h20-16h30) et l’école maternelle Vial sera fermée le matin, sans cantine.