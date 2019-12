Grève du 28 décembre contre la réforme des retraites : plus de 1000 manifestants à Bayonne

Bayonne, France

La contestation contre la réforme des retraites en est à son 24e jour ce samedi, à Bayonne les manifestants étaient 1100 selon la police et le double selon les manifestants, contre plus de 7000 au plus fort du mouvement, comme lors de la grève du 17 décembre. Le cortège est parti de la gare à 10 h 30 jusqu'à l'esplanade Rolland Barthes dans le petit Bayonne.

Une baisse de la mobilisation, pour mieux revenir ?

"On a profité des fêtes mais sans oublier qu'il faut continuer à se battre et en janvier il faudra redémarrer. Il y a moins de monde oui mais c'est pour mieux revenir," explique Bernadette qui est là depuis le début du mouvement. "Nos anciens se sont battus, maintenant le gouvernement veut tout démanteler, ajoute-t-elle. Moi je me bats pour moi, mais surtout mes enfants et mes petits-enfants : il faut continuer à se mobiliser, même si malheureusement certaines choses vont passer alors qu'on est contre, au moins on pourra se regarder dans son miroir et se dire qu'on s'est battu."

Les manifestants demandent le retrait de cette réforme, ou au moins plus de concertation avec les citoyens © Radio France - Sophie Allemand

Le nouvel appel interprofessionnel à manifester est le 09 janvier.