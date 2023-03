Grève du 28 mars : quelles perturbations à prévoir dans le Nord-de-Pas-de-Calais ?

Les manifestations continuent contre la réforme des retraites avec une dixième journée de mobilisation nationale. Dans le Nord-Pas-de-Calais, des rassemblements sont prévus à Lille à 14h30 à la Porte de Paris, Dunkerque, Boulogne-sur-Mer à 09h30 devant la sous-préfecture, à Calais, également à 9h30 mais devant la mairie. A St-Omer à 14h sur le parking salle Vauban ou encore Arras. On fait le point sur les perturbations prévues.

Vigilance sur les routes

La cellule de vigilance routière de la préfecture du Nord prévoit une journée compliquée avec des opérations de tractage, des barrages filtrants ou encore des opérations escargots du côté de Dunkerque, Waziers, Béthune, Boulogne-sur-Mer, Arras et Lesquin.

A Calais, le port et le tunnel sous la Manche seront ouverts mais leur fonctionnement sera perturbé.

Faibles perturbations dans les transports en commun

Au niveau des bus, tramways et métro, aucun mouvement social n'a été déclaré à Valenciennes, dans la Métropole Européenne Lilloise ni à Douai. Les transports rouleront normalement, sauf au moment des passages des manifestations où des détours voire des légers retards sont à prévoir.

Côté rails, la SNCF prévoit 1 TER sur 2 dans les Hauts-de-France et 3 TGV et Ouigo sur 5 en circulation dans l'Axe Nord.

A l'aéroport de Lille, quelques vols sont supprimés dont :

EJU1823 Bordeaux-Lille, arrivée à 19h55

EJU1824 Lille-Bordeaux, départ à 20h25

EJU4903 Toulouse-Lille, arrivée à 21h05

EJU4904 Lille-Toulouse, départ à 21h35.

Moins de fermetures de classes dans les écoles du Nord et du Pas-de-Calais

A Valenciennes, 3 des 22 écoles de la ville ne fonctionneront pas normalement ce mardi (contre 9 le 23 mars, 17 le 7 mars, 9 le 7 février derniers). L'école maternelle Anna Foucart et l'école primaire Françoise Badar auront plus de 40% de leur personnel en grève. Ce sera 25% à l'école maternelle Jean Bonmarché. Pour pallier ces perturbations, la ville met en place un service d'accueil minimum pour garder les enfants dont les parents n'ont pas trouvé d'autre solution.

A Boulogne-sur-Mer, certains services ne seront que partiellement ouverts. A la crèche Casablanca, le service des Moyens est fermé, la halte-garderie Les P’tits Margats ne sera ouverte que le matin. Le multi-accueil La Maison de Célestine n'assure pas le service des bébés et des occasionnels.

Concernant les écoles, certaines ne seront aussi que partiellement ouvertes.

Il n'y aura pas de restauration à Florian, Arago-Lavoisier, Michelet Louis Blanc et Jean Macé. La garderie ne fonctionnera pas non plus dans cette école, 2 des 6 classées seront fermées.

3 classes seront fermées sur 13 à Cary Sauvage, 1 à Deseille Joliot Curie, Duchenne Quinet, Jules Ferry et Leuliette Eurvin.