Grève du 29 septembre : 1 200 manifestants sous la pluie dans les rues de Pau

La première mobilisation interprofessionnelle de la rentrée a rassemblé 1 200 personnes ce jeudi 29 septembre dans les rues de Pau. A l'appel de la CGT, FSU et Solidaires, les manifestants ont défilé pour le pouvoir d'achat et contre la réforme des retraites.

Plus d'un millier de personnes ont bravé la pluie dans la matinée du jeudi 29 septembre pour se rassembler à l'occasion de la première grande mobilisation de la rentrée. Les syndicats CGT, FSU et Solidaires appelaient à la grève et à manifester pour le pouvoir d'achat, la revalorisation des salaires, et contre la réforme des retraites. Environ 1 200 manifestants selon les chiffres des organisateurs et de la police se sont rassemblés place de Verdun, avant de défiler dans les rues du centre-ville.

C'est la première mobilisation interprofessionnelle de la rentrée © Radio France - Flore Catala

Dans le cortège, des enseignants, des agents des transports, des soignants, des retraités ou des salariés du médico-social, tous inquiets de la dégradation de leur niveau de vie avec l'augmentation des prix, et des salaires qui ne suivent pas. Inquiets pour leur futur aussi, avec la réforme des retraites. L'exécutif se serait mis d'accord pour lancer une concertation devant aboutir à un texte de loi d'ici Noël, pour le faire voter au Parlement début 2023, et pour une entrée en vigueur à l'été.

Des rassemblements et des grèves étaient prévus dans toute la France à l'appel des syndicats, avec comme conséquence des perturbations : des suppressions de train à prévoir sur les lignes régionales, avec 6 TER sur 10, la circulation des TGV est quasi-normale. Des perturbations aussi à anticiper du côté des bus Idélis à Pau. 20% de grévistes annoncés à l'école primaire. A Pau, il n'y avait pas d'accueil du matin dans quatre écoles et des pique-niques fournis par les parents dans certains établissements. Accueil restreint aussi dans certaines crèches.