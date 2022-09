Grève du 29 septembre : 2600 manifestants à Grenoble, des livreurs en tête de cortège

Trois cortèges ont défilé en Isère, ce jeudi 29 septembre, en cette journée de mobilisation lancée par les syndicats CGT, FSU, et Solidaires. 2600 manifestants ont été comptabilisés à Grenoble, où le départ a été donné à la gare à 11 heures.

Près de 2600 manifestants ont défilé dans les rues de Grenoble, ce jeudi 29 septembre, en cette journée de mobilisation pour les salaires et contre la retraite, lancée par les syndicats CGT, FSU et Solidaires. Les autres syndicats sont restés en retrait. D’autres cortèges se sont élancés de La Tour-du-Pin et de Roussillon.

2600 manifestants ont défilé à Grenoble, parmi eux, des étudiants. © Radio France - Gérard Fourgeaud

Des livreurs en tête du cortège grenoblois

À Grenoble, le départ était donné à 11 heures. 2600 personnes sont parties de la gare direction la Préfecture. Ils ont emprunté l’avenue Alsace Lorraine, le boulevard Gambetta et la rue Lesdiguières. Les manifestants réclamaient, comme partout en France, une augmentation des salaires et l'abandon de la réforme des retraites. Mais particularité grenobloise : les livreurs des plateformes de livraison ( Deliveroo et Uber-eats) étaient en tête de cortège.

Une journée qui a fortement perturbé le fonctionnement des TER en Isère et de nombreuses cantines et d'accueils périscolaires dans les écoles. Retrouvez notre article dédié ici.

D’autres mobilisations en Isère

Une centaine de personnes ont également défilé ce matin à La Tour-du-Pin. Ils sont partis à 10 heures de la place Carnot direction la sous-préfecture. À Roussillon, le rendez-vous était donné à 10 heures, place de la République.