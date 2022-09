Grève du 29 septembre : cinq manifestations organisées en Berry

Plusieurs syndicats appellent à une journée de grève et de manifestation partout en France ce jeudi 29 septembre, contre la réforme des retraites et pour le pouvoir d'achat. Dans l'Indre et dans le Cher cinq manifestations sont prévues.

Contre la réformes des retraites, pour augmenter les salaires

Facture d'énergie qui explosent, inflation qui galope à 6% sur un an, tout flambe sauf les salaires et c'est tout le problème pour Florent Trinquart de la CGT dans l'Indre. "On le voit bien particulièrement dans l'Indre où on est un territoire de bas salaires. Il y a aussi la réforme des retraites. Mais tout est lié avec les salaires. S'il y a des salaires plus hauts, les cotisations meilleures et les régimes sont équilibrés."

Du côté du MEDEF, le syndicat des patrons, ce n'est pas l'envie qui manque mais les moyens. Les entreprises sont elles aussi touchées de plein fouet par la flambée des prix et prisent entre deux feux. "Quelle est notre solution aujourd'hui ?" s'interroge Charles Dupont, à la tête du MEDEF dans l'Indre. "Les entreprises françaises sont victimes d'une conjoncture mondiale avec un prix du transport qui a explosé, en termes d'approvisionnement au niveau des matières premières et également le prix de l'énergie".

Mais pour Florent Trinquart, le grand patronat se cache derrière le contexte actuel, comme une énième excuse, pour ne pas augmenter les salaires. Il le reconnaît, cependant, les patrons de TPE et PME souffrent aussi comme leurs salariés du contexte actuel. "Il y a d'un côté le Medef avec le CAC40, et puis de l'autre les sous traitants, la multitude dont je fais partie. Nous, on est là pour faire le tampon et souffrir" explique le syndicaliste qui invite les petits patrons à venir dans la rue eux aussi ce jeudi 29 septembre.

Cinq manifestations prévues dans le Berry