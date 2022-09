Grève du 29 septembre en Isère : l'accueil périscolaire perturbé dans les écoles iséroises

L'accueil périscolaire sera perturbé en Isère ce jeudi 29 septembre, en raison d'un appel à la grève lancé par les syndicats CGT, FSU et Solidaires pour défendre les retraites et le pouvoir d'achat. Plus d'informations à venir.

L'accueil des élèves sera fortement perturbé dans les écoles, collèges, et lycées, en raison d'un mouvement de grève lancé par les syndicats CGT,FSU, et Solidaires, pour demander des améliorations sociales. Le réseau de transports grenoblois devrait en revanche, continuer de fonctionner normalement. On fait le point dans cet article. (Plus d'informations à venir.)

Grenoble

La mairie de Grenoble ne nous a pas encore communiqué d'information.

Saint-Martin-d'Hères

L'ensemble des écoles maternelle et élémentaires de Saint-Martin-d'Hères sont perturbées par le mouvement de grève. Voici le récapitulatif ci-dessous.

La liste des écoles perturbées par le mouvement de grève ce jeudi 29 septembre à Saint-Martin-d'Hères

Meylan

Toutes les réservations des temps périscolaires fermés seront annulées et donc non facturées, indique la mairie de Meylan. Le service d’accueil minimum sera mis en place pour les classes de : Mme PLAUSSU Mme SMAGGHE. Accueil de 8h20 à 16h30 à la maison de la clairière. Il faudra prévoir un repas.

A Meylan, les écoles sont perturbées en ce jeudi 29 septembre de mobilisation syndicale

La Tronche

Les écoles seront ouvertes, à l'exception du Groupe Scolaire Carronnerie. Les élèves seront uniquement accueillis sur les temps scolaires. L'accueil périscolaire sera fermé.



Échirolles

L'ensemble des écoles seront perturbées par le mouvement de grève. Seulement 6 écoles sur 21 prévoient d'assurer la cantine.

Vienne

A Vienne, la mairie prévoit un service d'accueil minimum sur le site de Gémens, entre 7 h 30 et 18 h 30. Le service de navettes ne sera pas assuré. Les services d'accueil périscolaires du matin, du soir (dont les études) et de la restauration scolaire étant perturbés, les parents d'élèves seront informés individuellement, via les canaux de communication habituels, selon la situation du site périscolaire de leur enfant.