Grève du 29 septembre : la mobilisation dans les rues de Reims en images

Journée de mobilisation ce jeudi partout en France et à Reims, entre 400 et 450 personnes étaient réunies dans les rues de la ville à l'appel de la CGT, FSU et Solidaires. Une journée pour défendre l'âge de départ à la retraite et le pouvoir d'achat.