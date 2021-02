Grève du 4 février : 500 personnes ont défilé à Bayonne

500 personnes ont participé à une manifestation jeudi matin à Bayonne à l'appel d'une intersyndicale CGT, FSU, Solidaires et LAB. Rassemblement "pour l'emploi et les services publics, contre la précarité"

500 manifestants dans les rues de Bayonne jeudi matin. Une nouvelle mobilisation nationale à l'appel de la CGT, FSU, Solidaires et LAB (syndicat des travailleurs basques). Sous la pluie le défilé est parti de la gare pour passer devant la mairie, remonter une partie des allées Paulmy. Après un passage sur la place Jacques Porte la manifestation s'est achevée sur le pont Mayou. Une manifestation "pour l'emploi et les services publics et contre la précarité".

le défilé à Bayonne © Radio France - Jacques Pons

On a trouvé de l'argent magique pour les entreprises et rien pour les services publics !

Olivier Potier, professeur à Mauléon, adhérent à la FSU :

"On a trouvé de l'argent magique très récemment, beaucoup pour Airbus, beaucoup pour les entreprises et rien pour les services publics. Alors que ce sont les services publics qui maintiennent le pays depuis un an. Ce sont les hôpitaux, c'est l'Education. On a découvert que ce sont des secteurs indispensables ne serait-ce que pour assurer la continuité et la stabilité des enfants et leur permettre de progresser, d'avoir potentiellement un avenir. Or, pas un centime, pas un poste, rien, rien de cet argent magique ne va finalement dans les caisses de ces services publics de l'Education, de la Santé. Donc c'est ça qu'on est venu condamner et réclamer un vrai plan d'urgence pour l'Education, pour le service public, pour la Santé, pour l'ensemble de ce qui tient le pays aujourd'hui"

Olivier Potier, professeur à la FSU Copier

On est en train de payer les conséquences d'un détricotement des services publics !

Eñaut Aramendi, responsable du syndicat LAB :

"Ce qui est évident c'est qu'on est face à une crise sanitaire et cette crise sanitaire on veut la faire payer à l'ensemble des travailleuses et travailleurs ce qui est inacceptable. On est en train de payer les conséquences d'un détricote-ment des services publics dans sa grande globalité. Que cela soit dans la santé, dans l'éducation et aujourd'hui on en paye les conséquences. Et c'est à cause de ça qu'on se retrouve en situation complètement inacceptable de confinement, de couvre-feu. Et donc il nous semblait important aujourd'hui de se mobiliser pour ça mais surtout aussi de proposer des alternatives. Pour nous l'alternative c'est de s'organiser entreprise par entreprise sur le territoire, de créer une réelle alternative à ce code du travail qui se détricote de jour en jour"

Eñaut Aramendi, du syndicat LAB Copier

C’était indispensable d'être en grève aujourd'hui !

Julien Delion, responsable CGT cheminot à Bayonne :

"C'est une manifestation interprofessionnelle. Ça veut dire quoi? C'est que toutes les entreprises qu'elles soient de service public, de service privé, les petites entreprises, les très grosses entreprises, sont emmenées à l'appel de FSU, la CGT et Solidaires à être en grève et de manifester selon des cahiers revendicatifs régionaux, locaux mais surtout sur un mot d'ordre : service public, emploi pour les jeunes, respect des étudiants avec le RSA pour les moins de 25 ans, non à ce système d'allocation vieillesse, allocation retraite et on met en garde le gouvernement par rapport au régime de points, le régime de répartition. C’était indispensable d'être en grève aujourd'hui !"

Julien Delion, du syndicat CGT-cheminots Copier