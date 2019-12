Grève du 5 décembre : 46,6% des enseignants sont grévistes, selon le ministère

Le ministère de l'Éducation nationale a rendu les chiffres de la mobilisation de ce jeudi publics. La mobilisation contre la réforme des retraites est importante, avec 46,6% des enseignants en grève. Dans le détail, le primaire est le plus touché, avec plus d'un professeur des écoles sur deux en grève (51,1%). Dans le secondaire, 42,32% des enseignants ne travaillent pas.

Les syndicats évoquent plus de 70% de grévistes

Ces chiffres sont néanmoins bien inférieurs à ceux communiqués par les syndicats. "70% des enseignants du primaire sont en grève", a affirmé Francette Popineau, secrétaire générale du Snuipp-FSU, premier syndicat du primaire. Il y a "75% de grévistes dans les collèges et les lycées, c'est historique", a aussi déclaré à l'AFP Sophie Vénétitay, du Snes-FSU (premier syndicat du secondaire).

Au SE-Unsa, on avance des chiffres assez similaires : "70% de grévistes dans le premier degré, 66% dans le second degré", selon Stéphane Crochet, secrétaire général du syndicat. "C'est du jamais vu", selon lui, "depuis le printemps 2003" où un projet de décentralisation dans l'Éducation nationale et de réforme des retraites avait fortement mobilisé les enseignants.

Des promesses qui ne rassurent pas

Le ministre Jean-Michel Blanquer avait tenté de calmer le jeu, ces dernières semaines, en promettant que la réforme des retraites ne fera pas baisser les pensions des enseignants. Mais La plupart des syndicats enseignants avaient appelé les quelque 900.000 enseignants à la grève.

Selon eux, la réforme des retraites pourrait pénaliser la profession si elle ne s'accompagne pas de revalorisations salariales. Des simulateurs ont circulé ces dernières semaines, agitant la menace de pertes pouvant aller jusqu'à 900 euros par mois, en raison de la modification du mode de calcul des pensions.