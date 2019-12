Grève du 5 décembre : 55,6% de grévistes à la SNCF, en moyenne

Le taux de grévistes à la SNCF s'établit ce jeudi à 55,6%, en moyenne, selon la SNCF. Dans le détail, 85,7% des conducteurs, 73,3% des contrôleurs et 57% des aiguilleurs sont en grève.

55,6% des salariés de la SNCF sont en grève ce jeudi, pour protester contre la réforme des retraites. Des chiffres annoncés à la mi-journée, ce jeudi, par l'entreprise. Dans le détail, la mobilisation diffère fortement selon les corps de métiers.

La mobilisation est très forte chez les conducteurs, où le taux de grévistes grimpe à 85,7%. Idem chez les contrôleurs, avec 73,3% de grévistes. 57% des aiguilleurs ne travaillent pas.

Il s'agit d'un décompte des présents et absents devant travailler dans chacun des 400 établissements ou unités de la France entière, et non pas d'un sondage, a précisé la direction de la SNCF dans un communiqué.