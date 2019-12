Grève du 5 décembre : des gilets jaunes et des opposants à la réforme des retraites manifestent à Cestas

Bordeaux, France

Une cinquantaine de personnes se sont mobilisées contre la réforme des retraites à Cestas, dès hier soir et jusqu'à ce vendredi au petit matin, selon les informations de France Bleu Gironde. Dans une action qui rappelle les débuts du mouvements des gilets jaunes il y a plus d'un an, ils ont investi le rond-point de Decathlon, route de Saucats et ont commencé par bloquer l'entrepôt Carrefour à proximité, indique un manifestant sur place.

Conséquence de cette manifestation, le trafic est perturbé sur l'échangeur 24 de l'A63 et jusque sur l'autoroute. A 5 heures 30, les forces de l'ordre indiquent que l'évacuation des manifestants est en cours.