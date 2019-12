Grève du 5 décembre : écoles, transports et services publics touchés dans l'Yonne

Un service minimum dans les écoles de Sens, Auxerre et Joigny, aucun TER en circulation et certaines administrations fermées : la grève de ce jeudi 5 décembre aura des conséquences dans notre département. Précisions.

Yonne, France

La mobilisation de ce jeudi 5 décembre aura des conséquences dans l'Yonne. Les transports surtout seront touchés, mais aussi les écoles et certaines administrations qui resteront fermées.

Aucun TER en circulation

Les prévisions de trafic sont simples pour ce jeudi : aucun train ne circulera dans l'Yonne. Des bus de substitution sont prévus par la SNCF mais seulement entre Auxerre et Avallon.

Les TER circuleront seulement entre Dijon et Mâcon, Dijon et le Creusot et Dijon et Besançon. Coté TGV, deux aller-retours Mâcon /Le Creusot / Paris sont prévus, deux autres entre Besançon / Dijon et Paris.

Pour le moment, impossible de prévoir ce qu'il va se passer vendredi et ce week-end.

Service minimum dans les écoles

Un peu plus de 45%, des enseignants du premier degré, qui comprend les écoles maternelles et élémentaires, seront grévistes dans l'Yonne. C'est ce qu'annonce l'inspection académique. Un pourcentage assez proche de la moyenne nationale : le ministère de l'éducation nationale annonce un enseignant sur deux en grève.

Un service minimum est prévu dans les écoles concernées. Ce sera par exemple le cas à Auxerre, Sens et Joigny.

Des services publics fermés

L'URSAFF a par exemple décidé de ne pas prendre de risques. En prévision, les quatre sites de la Région, dont celui d'Auxerre, vont rester fermés toute la journée.

La mobilisation devrait également être suivie par les avocats, les personnels d'hôpitaux mais aussi des salariés d'entreprises privées.