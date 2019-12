Grève du 5 Décembre : l’horaire et le parcours des défilés en Occitanie

Toulouse, France

On s’y prépare depuis des semaines, la mobilisation contre la réforme des retraites ce Jeudi 5 Décembre s’annonce massive. Une journée noire dans les transports, dans les écoles et les services publics. Cheminots, enseignants, étudiants, policiers, éboueurs, avocats aux côtés des syndicats, partis d'opposition et "gilets jaunes" appellent à manifester contre le futur « système universel » de retraites à point, censé remplacer les 42 régimes existants. Le point sur les défilés en Occitanie

Toulouse

Le cortège partira à 14 heures de la place Saint-Cyprien pour se rendre au Monument aux Morts, via les les allées Charles de Fitte, le pont des Catalans, l’avenue Paul Séjourné, la place Héraclès, le boulevard Lascrosses, le rond-point Arnaud-Bernard, la place Jeanne d’Arc, le boulevard de Strasbourg, le boulevard Carnot, le Monument aux Morts et les allées François Verdier.

Le trafic des voitures sera interdit sur les boulevards.

A partir de 10 h 30, les lignes de bus L1, L7, L8, L9, 14, 29 et 44 seront déviées. À partir de 13 h 30, la navette Aéroport ainsi que les lignes 13, 15, 23, 39, 45, 63, 66 et 70 seront déviées. La navette Centre-ville et la ligne 31 seront suspendues. Les déviations mises en place facilitent les correspondances avec les lignes A et B du métro afin de poursuivre les déplacements.

Muret : manifestation à partir de 9h, sur les allées Niel

Saint-Gaudens : manifestation à partir de 14h, place Jean Jaurès

Tarn

A Albi : Départ du défilé à 14 h 30 de la place du Vigan.

La Préfecture conseille de limiter vos déplacements sur le parcours de la manifestation : les principaux axes impactés : lices Georges Pompidou, Pont-Neuf, rues de la Visitation et Charles Porta, Pont-Vieux, quai Choiseul, place Sainte-Cécile, boulevard du Général Sibille, rue Hippolyte Savary, avenue du Colonel Teyssier, boulevard Valmy.

Capture Facebook Prefet du Tarn - @FaceBook Préfet du Tarn

Tarn-et-Garonne

A Montauban, départ du défilé à 10h, Esplanade des fontaines

Ariège

A Foix, la manifestation départementale partira à 14h en haut des allées de Villote.

Les syndicats ont prévu un rassemblement dans la matinée à Lavelanet , avant de rejoindre Foix en opération escargot à midi.

Une occupation du rond-point Balagué de St-Girons est prévue dès 11 heures, avant de partir vers Foix.

Lot

À l’appel de l’intersyndicale CGT, FO, FSU, Solidaires, Confédération paysanne, l’union des étudiants de France, trois manifestations sont prévues.

- A Cahors : à 14h30, place Mitterrand.

- A Figeac : à 14h30, parking de Champollion

- A Biars : à 11h30, devant l’Hôtel de Cère.

Gers

L’intersyndicale FSU, Sud Solidaire, CGT, FO et UNL - appelle à un rassemblement à Auch, à 10 heures de la Route de Tarbes (à l’intersection de la rue Corps Franc Pommiès et de l’avenue Rhin et Danube).

Aveyron

A Rodez : le défilé partira à 14 heures de Place des Ruthènes.

Une délégation de Millau est attendue à Rodez.

Hautes-Pyrénées

A Tarbes : la défilé part à 10h, Place de Verdun