Grève du 5 décembre : la CGT bloque le dépôt pétrolier du Vazzio à Ajaccio

Ajaccio, France

Aucune rotation ce jeudi au dépôt pétrolier d'Ajaccio ! Les militants de la CGT se sont installés à cinq heure et demie ce matin, devant la grille d'entrée du site. Aucun camion citerne ne peut entrer dans l'enceinte du dépôt pour se ravitailler.

Une action symbolique

La quinzaine de militants de la CGT s'est mobilisée ce jeudi dans le cadre de la grève massive contre la réforme des retraites. "Cela ne peut plus durer comme ça ! On a des familles, on a des enfants et on est inquiet pour notre avenir !" lance un salarié du dépôt, gréviste pour cette journée noire. Le dépôt pétrolier du Vazzio devrait rester bloqué au moins jusqu'en début d'après-midi ce jeudi. "C'est une action symbolique, on ne sait pas encore si ce blocage sera reconduit" explique Patrice Bossart, le secrétaire générale de l'union départementale de la CGT à Ajaccio.

Après la manifestation ce jeudi après-midi à Ajaccio, une réunion intersyndicale est prévue à 18 heures pour décider des suites à donner au mouvement.

La grille d'entrée du dépôt pétrolier recouverte de pancartes, made in CGT Ajaccio. © Radio France - Lauriane Havard