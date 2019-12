Grève du 5 décembre : manifestation intersyndicale jeudi après-midi à Paris, déjà 8 interpellations

Six mille policiers sont mobilisés pour la manifestation intersyndicale contre la réforme des retraites prévue à Paris ce jeudi à partir de 14h00. A 10 h 30, la police avait procédé à 8 interpellations et 2 777 contrôles préventifs.

Paris, France

Une manifestation, ce jeudi après-midi à Paris, est le point d'orgue de la première journée de grève contre la réforme des retraites. Cette manifestation intersyndicale est organisée ce jeudi 5 décembre à partir de 14h00.

Six mille policiers ont été mobilisés pour éviter un maximum de violences. Des contrôles ont commencé tôt ce jeudi en particulier dans les gares.

A 10 h 30, la police avait procédé à 8 interpellations et 2 777 contrôles préventifs.

Les manifestants doivent se retrouver à 13h00 sur le boulevard de Denain près de la gare du Nord. Le départ doit avoir lieu à 14h00 boulevard de Magenta à l'angle du Faubourg Saint-Martin. Le cortège doit passer par la place de la République et le boulevard Voltaire. Il doit arriver place de la Nation où la dispersion est prévue à 19h00. Des Gilets jaunes devraient faire partie du cortège.

Sur ce parcours, le stationnement a été interdit depuis minuit ce jeudi jusqu'à au moins 20h00.

La préfecture de police a pris plusieurs arrêtés. Elle demande aux commerçants qui sont sur le parcours de la manifestation de retirer leur terrasse, de fermer boutique et de protéger leur devanture. Elle craint les black blocks qui ont l'habitude de s'infiltrer dans les manifestations pour tout casser.

Plusieurs quartiers de la capitale jugés sensibles (les Champs-Elysées, Matignon, l'Assemblée nationale et Notre-Dame de Paris), sont bouclés.

La manifestation pourrait rassembler beaucoup de monde. La grève en tout cas est très suivie à la SNCF et à la RATP ce jeudi. Elle paralyse depuis ce matin les transports en commun à Paris et en Ile-de-France. Elle touche aussi les établissements scolaires, les hôpitaux et des administrations. Des musées et la tour Eiffel sont fermés. Des théâtres ont aussi décidé de fermer ce jeudi.

Cette grève illimitée devrait se poursuivre demain vendredi.