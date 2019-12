Grève du 5 décembre : suivez la mobilisation dans le Poitou

Plusieurs corps de métier suivent la grève de ce jeudi 5 décembre, pour protester contre la réforme des retraites du gouvernement, qui prévoit notamment la suppression des régimes spéciaux. Les perturbations et la mobilisation à suivre sur notre site internet.

Poitou-Charentes, France

Aujourd'hui jeudi 5 décembre, grève nationale à l'appel de plusieurs syndicats dans toute la France pour protester contre la réforme des retraites du gouvernement. Dans le Poitou aussi, plusieurs corps de métiers sont concernés. Suivez la journée de mobilisation sur notre site.

Plusieurs manifestations

Les grévistes ont prévu de se rassembler dans plusieurs villes pour des manifestations. A Châtellerault, elle a commencé à 10h. D'autres sont prévues à Poitiers à 14h ainsi qu'à Bressuire et Parthenay dans l'après-midi.

Les manifestants Place de la Brèche à Niort. © Radio France - Noémie Guillotin

A Niort, les manifestants se sont rassemblés place de la Brèche à 11h : "Je n'ai jamais vu cette masse de monde sur cette place", lance Jocelyne Baussant responsable de FO dans les Deux-Sèvres. Les enseignants prévoient de se retrouver à 14h30 à la Maison des Syndicats pour décider de la suite du mouvement. Un nouveau rendez-vous est déjà annoncé samedi à 10h30.

Trains perturbés, gares fermées

Ce jeudi, les trains sont fortement perturbés dans toute la France. A Poitiers, la gare est fermée toute la journée, les trains ne circulent presque pas. Seuls trois allers-retours sur la ligne Bordeaux-Paris sont assurés. ; aucun TER ne circulera de la journée dans la région Nouvelle-Aquitaine. Du côté des bus, le trafic de l'ensemble du réseau tanlib devrait être assuré normalement à Niort.

à lire aussi Grève: les transports fortement perturbés dans le Poitou.

Plusieurs corps de métiers mobilisés

Dans le Poitou, les autres corps de métiers se mobilisent aussi pour cette grève générale. Les enseignants notamment, avec plus d'un tiers de grévistes dans les Deux-Sèvres, et plus de la moitié dans la Vienne.

Rarement mobilisés, les policiers ont également décidé de participer à cette journée du 5 décembre pour défendre leur régime spécial. Les commissariats du Poitou sont symboliquement fermés entre 10h et 15h.