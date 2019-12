Grève du 5 décembre: transports, écoles, déchets, énergie, les perturbations à prévoir dans les Vosges

Épinal, France

SNCF

Aucun TER ne circulera dans les Vosges ce jeudi. Il y aura seulement 18 trains régionaux sur le territoire lorrain et ils ne circuleront que sur l'axe Nancy-Metz-Luxembourg. Il y aura aussi seulement deux allers-retours en TGV pour se rendre à Paris, au départ de Nancy et de Metz. Pour faire face, la SNCF a mis en place 107 cars de substitution et a mobilisé de nombreux agents en "gilets rouge" pour informer les voyageurs dans les gares.

Bus

Le réseau de bus Imagine à Epinal sera assuré comme une journée normale d'après la direction mais des retards et des déviations sont possibles à cause de la manifestation prévue dans l'après-midi. Le cortège partira à 14h ce jeudi depuis la préfecture.

Ecoles

Dans les Vosges, 80 écoles sur 350 resteront fermées ce jeudi. La mobilisation s'annonce historique dans l'Education nationale. Si le taux des grévistes est égal ou supérieur à 25% des enseignants dans les écoles publiques, maternelle et primaire, les communes doivent assurer l'accueil des enfants.

Energie

Chez EDF, la CGT, FO, la CFE-CGC et l'Unsa appellent à la grève. Au niveau national, la CGT appelle les agents qui le souhaitent à des coupures d'énergie sur les bâtiments publics, excepté les lieux dédiés à la santé. Les agents sont aussi appelés à remettre le courant chez certains particuliers dans le besoin. Cet appel pourrait être suivi dans les Vosges, les personnels grévistes décideront des éventuelles actions à mener ce jeudi dans la matinée.

Déchets

Il est possible que la collecte des déchets n'ait pas lieu ce jeudi dans certaines communes vosgiennes mais il est impossible de le prévoir à l'avance. Le Sicovad qui gère le ramassage des déchets de plus d'une centaine de communes, du Val-d'Ajol à Charmes, en passant par Epinal, recommande aux usagers de ressortir leurs poubelles lors de la collecte suivante si leurs déchets n'ont pas été ramassés ce jeudi.

Justice

Il ne devrait pas y avoir d'audiences, ou très peu, dans les tribunaux du département. Les avocats sont appelés à la grève par le Conseil national des barreaux pour défendre leur régime autonome de retraites. Lors de sa dernière assemblée générale, le Conseil national des barreaux a voté pour une journée "justice morte".

Police

Depuis lundi, le syndicat Unité SGP police appelle les agents qui travaillent la nuit à ne sortir "que sur les appels au 17" pour protester contre leurs conditions de travail. De leur côté, Alliance police et l'Unsa police appellent à des "actions reconductibles" pour préserver leur régime spécial de retraites. Des commissariats fermeront symboliquement, c'est à dire que là aussi, les agents sont appelés à ne traiter que les urgences ou à faire la grève du PV. Dans les aéroports, les policiers sont également appelés à renforcer les contrôles pour ralentir le trafic aérien.