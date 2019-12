Grève du 5 décembre: transports, écoles, déchets, énergie, les perturbations à prévoir en Meurthe-et-Moselle

Nancy, France

SNCF

Sur les rails, il n'y a pas grand chose qui roule ce jeudi. Seulement 18 TER pour le territoire lorrain qui ne circuleront que sur l'axe Nancy-Metz-Luxembourg. Il y aura seulement deux allers-retours en TGV pour se rendre à Paris. Pour faire face, la SNCF a mis en place 107 cars de substitution et a mobilisé de nombreux agents en "gilets rouge" pour informer les voyageurs dans les gares.

Bus/tram

Les perturbations de la grève se feront sentir également sur le réseau Stan du Grand-Nancy. Les lignes Tempo de 1 à 4, Corol C1 et C2 et les lignes 11 à 21 seront desservies avec les horaires du dimanche. Il n'y aura aucun service sur les lignes 22, 30, 31, 32 et 33, même chose pour les services Résago 1, 2 et 3, Résago gare, Flexo soirée et la ligne Pleine lune.

Ecoles

De nombreuses écoles resteront fermées ce jeudi en Meurthe-et-Moselle. Les mairies concernées sont obligées de s'organiser pour mettre en place un service minimum d'accueil des enfants. Sur 607 écoles en Meurthe-et-Moselle, seulement 139 accueils sont prévus. Si dans les grandes villes l'accueil sera assuré comme à Nancy, Pont-à-Mousson, Toul ou Vandoeuvre, ce ne sera pas toujours le cas dans les plus petites communes du département. Il n'y a pas toujours suffisamment de personnel pour accueillir les élèves, comme à Vézelise par exemple. Les 300 enfants de la commune et des 13 villages aux alentours ne pourront pas être accueillis ce jeudi.

Energie

Chez EDF, la CGT, FO, la CFE-CGC et l'Unsa appellent à la grève. Au niveau national, la CGT appelle les agents qui le souhaitent à des coupures d'énergie sur les bâtiments publics, excepté les lieux dédiés à la santé. Les agents sont aussi appelés à remettre le courant chez certains particuliers dans le besoin. Cet appel devrait être suivi en Meurthe-et-Moselle.

Déchets

Il est possible que la collecte des déchets n'ait pas lieu ce jeudi dans certaines communes de Meurthe-et-Moselle ou du Grand-Nancy mais il est impossible de le prévoir à l'avance. Il faudra donc le constater par vous-même et certainement attendre la collecte suivante pour sortir vos poubelles à nouveau.

Justice

Il ne devrait pas y avoir d'audiences, ou très peu, dans les tribunaux du département. Les avocats sont appelés à la grève par le Conseil national des barreaux pour défendre leur régime autonome de retraites. Lors de sa dernière assemblée générale, le Conseil national des barreaux a voté pour une journée "justice morte".

Police

Depuis lundi, le syndicat Unité SGP police appelle les agents qui travaillent la nuit à ne sortir "que sur les appels au 17" pour protester contre leurs conditions de travail. De leur côté, Alliance police et l'Unsa police appellent à des "actions reconductibles" pour préserver leur régime spécial de retraites. Des commissariats fermeront symboliquement, c'est à dire que là aussi, les agents sont appelés à ne traiter que les urgences ou à faire la grève du PV. Dans les aéroports, les policiers sont également appelés à renforcer les contrôles pour ralentir le trafic aérien.