Trains, écoles, manifestations, à quoi s'attendre pour la grève du 5 octobre dans la Marne et les Ardennes ?

Le trafic des trains, des tramways et des bus sera largement perturbé ce mardi 5 octobre dans la Marne et les Ardennes. Plusieurs syndicats ont lancé un appel national à une journée d'action.

Différents syndicats, dont la CGT, Sud, Solidaires et des organisations étudiantes appellent à une journée de grève ce mardi 5 octobre. Plusieurs secteurs sont concernés des transports à l'Éducation nationale en passant par la Fonction publique. Plusieurs revendications : hausse des salaires, fin de la réforme des retraites... Voici à quoi s'attendre dans la Marne et les Ardennes.

Les transports

Le réseau TER en Champagne-Ardenne est impacté par cette grève. Des trains ne partiront pas comme sur les lignes Charleville-Givet et Reims-Epernay, les plus touchées. Comptez 1 TER sur 2 tout au long de la journée sur ces axes. Quelques perturbations sont également à prévoir sur les autres lignes TER comme entre Reims et Charleville-Mézières et Reims et Fismes, mais moins importantes. Le TGV lui devrait circuler normalement.

À Reims, les agents Citura devraient être largement mobilisés selon nos informations : autour de 85% de grévistes chez les conducteurs. Résultat, le Tram B ne circule pas du tout. Le Tram A, lui, roule mais toutes les 30 minutes entre les stations Neufchâtel et Hôpital Debré. Pour les bus, voici le détail :

Aucune circulation pour les lignes 6,7,8,9,11,12,30,40,N,C.

Un bus toutes les 45 à 50 minutes environ pour les lignes 1 (uniquement entre les arrêts C.Cial Cernay et Boutréaux), 2,3,4,5.

Circulation normale pour les lignes 13, 14, 15, 16, 17,18.

Inquiets suite à la rupture de contrat entre Transdev et la communauté urbaine du Grand Reims, les agents Citura seront en tête de cortège ce mardi à Reims.

Les écoles

Difficile de savoir le taux de grévistes dans l'Éducation nationale. Dans les écoles, les collèges et les lycées, les syndicats du premier et second degré appellent à la mobilisation. En principe, dans les écoles primaires et maternelles, les enseignants doivent se déclarer grévistes 48 heures avant le jour de grève. Les parents d'élèves sont donc normalement prévenus en cas de fermeture des classe ou des écoles.

Les bureaux de poste

Mobilisation aussi du côté des agents de La Poste. Les syndicats dénoncent notamment les réductions des horaires dans certains bureaux. Il pourrait donc y avoir des perturbations dans les bureaux rémois de Cérès, Gambetta, Europe, Clairmarais et Orgeval.

La Fonction publique

Cinq syndicats de la Fonction publique se joignent également au mouvement du 5 octobre pour revendiquer, entre autres, l’augmentation des salaires et l’amélioration des conditions de travail.

Les manifestations dans la Marne et les Ardennes