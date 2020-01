Grève du 6 janvier : le point sur perturbations en Gironde

Gironde, France

Lundi 6 janvier, les syndicats poursuivent leur grève contre la réforme des retraites. Pour la 33e journée de perturbations, le trafic reste perturbé à la SNCF en Gironde mais s'améliore.

Prévisions de trafic pour le lundi 6 janvier

Trafic TER : 5 trains sur 10 en circulation en Nouvelle-Aquitaine. Trafic TGV : 16,5 allers/retours entre Bordeaux et Paris + 3 allers/retours en Ouigo entre Bordeaux et Paris. Trafic Intercités : 2 allers/retours Bordeaux-Marseille.

Les avocats et médecins entrent en grève

Les avocats, les médecins et les pilotes de ligne sont appelés à faire grève à partir de lundi partout en France. Les avocats du barreau de Bordeaux se réunissent en assemblée générale lundi à 16h pour décider de l'ampleur à donner au mouvement, des audiences devraient donc être annulées à partir de mardi.

Côté trafic aérien, il ne devrait pas y avoir de perturbations puisque la compagnie Air France a annoncé dimanche soir qu'elle prévoyait "d'assurer la totalité de son programme de vols" lundi et mardi, malgré le préavis de grève déposé par le 2e syndicat de pilote (Spaf) et le deuxième d'hôtesses et stewards (SNGAF). Vous pouvez vérifier si votre vol est maintenu à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac ici.

Enfin, les médecins sont également appelés à fermer leurs cabinets. Mais la mobilisation s'annonce peu suivie dans notre département selon la Fédération des Médecins de France. Une négociation est en effet prévue lundi entre les syndicats de médecins et le gouvernement.