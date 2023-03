Grève du 7 et 8 mars contre la réforme des retraites : A quoi s'attendre en Sarthe ?

L'intersyndical espère un retour en force des manifestations contre la réforme des retraites, quasiment trois semaines après la dernière mobilisation. Deux journées de grèves reconductibles sont annoncées, les 7 et 8 mars prochain pour "bloquer le pays". A quoi s'attendre en Sarthe ? Tour d'horizon.

Blocages et filtrages

Les hostilités commenceront dès ce lundi 6 mars, au petit matin, à 4 heures, avec le blocage du dépôt pétrolier du Mans, près d'Allonnes. Les autres actions viendront le lendemain, le mardi, pour ralentir la circulation en périphérie de l'agglomération.

Dès 4 heures du matin, le rond-point de la Zone Artisanale Monné de la D51, celui de l'Océane (Le Mans nord) , celui de Bener sur l'Avenue Léon Bollée et celui de LDC à Sablé, seront concernés par des opérations de filtrage. Des barrages filtrants seront aussi installés devant les locaux de Yoplait et ceux de Joyeau Fournitures. Des piquets de grève se tiendront ensuite devant La Poste, rue Monthéard, au pied de la boutique "Orange" de la rue des Minimes, et aux portes de la gare SNCF.

Seulement un bus sur deux en circulation au Mans

La direction de la Sétram a communiqué ses estimations : l'offre de bus sera réduite à 50% ce mardi 7 mars en raison de la grève. Les lignes 10, 11, 13, 14, 15 et 17 ne circuleront pas. Pour le reste du réseau, il faudra s'armer de patience car la fréquence de passage sera rallongée.

Le service des tramways reste assuré, mais là encore, leur fréquence ne sera que de un toutes les 13 minutes.

De son côté, la SNCF annonce déjà une circulation des trains difficile, sans autre précision. Plus de détails seront donnés dans la journée de ce lundi 6 mars.

Cinq manifestations dans le département

La manifestation départementale partira du Mans à 13h30, depuis l'arrêt de tramway Saint-Martin, avenue Jean Jaurès pour se diriger en direction de la place des Jacobins. Dans le même temps, un cortège se formera à Montval-sur-Loir, place de l'Hôtel de ville. Les trois autres manifestations se tiendront le matin. A 10h, sur la place Henri IV à la Flèche et sur place du Cosec à la Ferté-Bernard. A Sablé, le rassemblement est prévu à 11h sur place de la République.

Pour rappel, 4 à 5.000 personnes avaient manifesté au Mans lors de la dernière manifestation, le 16 février. La plus forte mobilisation reste le samedi 11 février, avec plus de 25.000 personnes dans les rues sur l'ensemble du département selon l'intersyndical.