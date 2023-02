Grève du 7 février contre la réforme des retraites, un nombre de manifestants en baisse à Tours

La troisième journée de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites ce mardi matin se traduit une nouvelle fois par des grèves en Indre-et-Loire, mais aussi avec cette manifestation dans les rues de Tours. Entre 8000 et 10 000 personnes dans les rues de Tours selon notre reporteur sur place.

ⓘ Publicité

La manifestation s'est élancée vers 10h20 place de la Liberté, il y avait du monde jusqu’à la rue Charles Gilles, en rang serré mais uniquement sur la voie centrale, pas sur les contre-allées. Signe d'un nombre de manifestants moins impressionnant que les 19 et 31 janvier, le cortège n'a pas traversé le pont Wilson, pour passer sur l'autre rive de la Loire, il a bifurqué sur le quai des tanneurs.

Les transports dans le département sont une nouvelle fois perturbés , des entreprises privées comme SKF à Saint-Cyr- sur-Loire, TLD ou Proludic connaissent des mouvements de grève. Beaucoup de services publics sont aussi touchés. Dans les écoles de l'académie Orléans-Tours, le mouvement est moins suivi cependant que lors du 31 janvier. La moyenne académique des grévistes est de 12,25 % dans le second degré et 11,72% dans le premier degré. C'est deux fois moins que lors de la dernière journée de grève (28,84 % et 25,48% ) selon les chiffres du ministère de l'Education nationale.

La manifestation a démarré un peu après 10h de la place de la Liberté © Radio France - Boris Compain