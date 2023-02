Une grande manifestation, organisée par l'intersyndicale CGT Solidaires, FO, FSU, UNSA, CFECGC, CFDT et CFTC, et les syndicats lycéens et étudiants FIDL, Voix lycéenne, UNL, UNEF, FAGE et MNL, est organisée ce mardi.

La cortège parisien part de la place de l'Opéra à 14h. Il rejoindra ensuite la place de la Bastille vers 19h, en passant par les Grands Boulevards, la place de la République, les boulevards du Temple, des Filles du Calvaire, et Beaumarchais.

En conséquence, la Préfecture de Police a mis en place un dispositif de circulation autour de la manifestation. Tous les véhicules stationnés sur le parcours vont être enlevés.

La circulation va être très fortement impactée sur le parcours de la manifestation toute la journée. En répercussion, elle risque aussi d'être très fortement perturbée dans les rues de Rivoli et Saint-Antoine.

Elle sera ensuite rétablie sur les axes concernés au fur et à mesure de l'avancée de la manifestation. La Préfecture de Police recommande aux automobilistes d'éviter le secteur de la manifestation.