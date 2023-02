Grève du 7 février : quelles perturbations prévues dans les Bouches-du-Rhône et le Var ?

Pour cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, des perturbations sont à prévoir ce mardi 7 février en Provence. Le ministère de l'Intérieur prévoit la participation de 900 000 à 1,1 million de personnes aux manifestations de ce mardi contre le projet de réforme des retraites, avec des rassemblements dans 190 villes en France. Ce serait une participation légèrement en baisse par rapports à celle des précédentes manifestations (19 janvier et 31 janvier), des chiffres qui devront bien sûr être confirmés dans les cortèges.

le 31 janvier, les renseignements territoriaux avaient tablé sur 1 à 1,2 million de manifestants dans toute la France. Au final, il y avait eu entre 1,2 million de manifestants, selon la police, et 2,8 millions, selon la CGT.

Une autre journée nationale d'action est par ailleurs déjà annoncée pour le samedi 11 février.

Plusieurs cortèges annoncés en Provence

Comme lors des deux dernières journées de mobilisation générale, les 19 et 31 janvier, plusieurs rassemblements et cortèges intersyndicaux sont annoncés en Provence ce mardi 7 février :

Marseille : 10h30, rassemblement sur le Vieux-Port

Toulon : 13h30, rassemblement place de la Liberté

Arles : 10h30, rassemblement au kiosque à musique

Draguignan : 10h30, rassemblement devant la sous-préfecture

Brignoles : 18h, descente aux flambeaux depuis la place Caramy

Sur les rails, circulation "fortement perturbée"

La circulation sera de nouveau "fortement perturbée" ce mardi pour les trains, TGV comme TER, à l'occasion de la 3e journée de grève nationale contre le projet de réforme des retraites, a indiqué la SNCF. Le trafic sera "fortement perturbé sur l'ensemble des lignes opérées par SNCF Voyageurs", avec un train sur deux en moyenne pour les TGV Inoui et Ouigo et trois TER sur 10. Dans le détail, deux TGV sur cinq sont maintenus sur l'axe Sud-est et deux trains sur cinq pour les Ouigo.

En revanche, les syndicats représentatifs de la SNCF n'appellent pas à la grève samedi, au moment des premiers départs en vacances de la zone B, mais encouragent les cheminots "à participer aux manifestations sur tout le territoire".

Le trafic perturbé à la RTM à Marseille

Plusieurs lignes de la RTM seront perturbées ce mardi. Par exemple, aucun bus ne circulera sur les lignes 17, 22, 23, 25, 28, 35, 44, 47, 70 ou 95. Le service peut être ralenti sur les différentes lignes de métro et de trams. Toutes les infos par lignes sont à retrourver sur ce lien .

Les lignes de bus perturbées dans plusieurs autres villes

A Toulon, le réseau de bus Mistral sera touché par la grève. Seulement 51% des services seront assurés. Il n'y aura pas de bus par exemple sur les lignes 28 - 33 - 82 - 83 - 92 - 98 - 111 et 112. Les lignes base navale BN1, BN2, BN3 et ABN1 ne seront pas desservies. Tout le détail du trafic sur le réseau Mistral à retrouver en cliquant sur ce lien .

Dans le secteur de l'Etang de Berre, le réseau Ulysse est perturbé, particulièrement les lignes 4, 6, 8 et 10. La ligne 3 et la navette Coeur de Ville ne circulent pas.

La liste des départs non effectués est à retrouver sur ce lien .