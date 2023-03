Grève du 7 mars : à quoi s'attendre dans le Nord-Pas-de-Calais ?

L'intersyndicale veut faire de cette sixième journée la plus forte. Alors que le Sénat examine cette semaine les différents articles de la réforme des retraites, les Français sont de nouveau appelés à descendre dans la rue pour contester le texte et notamment la fin des régimes spéciaux et le recul de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans.

Alors que la mobilisation était en baisse au mois de février, après cinq journées de grèves nationales en quelques semaines seulement, le gouvernement s'attend ce mardi à une contestation très forte et à d'importantes perturbations.

Dans les transports

La SNCF a annoncé ce dimanche un nombre très important de suppressions de trains : dans les Hauts-de-France, un TER sur dix seulement circulera mardi et un TGV et un OUIGO sur cinq sur l'axe Nord. La ligne Lille Paris sera moins perturbée avec un train sur deux en circulation. Deux Eurostar et deux Thalys sur trois sont maintenus. Tous les Intercités sont supprimés.

Les transports en commun seront moins impactés dans la métropole lilloise : le réseau Ilévia prévoit une circulation normale pour ses deux lignes de métro. Les tramways circuleront toutes les sept minutes sur le tronc commun, entre la Gare Lille Flandres et Croisé Laroche et toutes les 14 minutes sur les branches Roubaix et Tourcoing.

Les bus lillois fonctionneront avec des fréquences modifiées également et des perturbations sont à prévoir aussi sur les lignes du réseau périurbain. Les lignes 81, 88, 91 Express, 923, 924, 938, 940, 941, 942, 943, 944, 978 et la Citadine d’Armentières ne circuleront pas, tout comme les lignes C10 et C11.

Le réseau d'autobus de Lens-Béthune Tadao prévoit lui de très fortes perturbations sur ces lignes.

Un préavis de grève a été déposé. - Tadao

Selon la Région des Hauts-de-France, un plan de transport adapté est mis en place dès ce lundi 6 mars sur le territoire du Cambrésis/Solesmois dans le Nord, au vu du nombre de grévistes annoncés. Cela signifie une réduction des services de lignes régulières et surtout la suppression de tous les services scolaires sauf les lignes 811S, 821S et 827S. Les informations complètes sur la circulation des transports sera mise en ligne ce lundi à midi, sur le site des transporteurs.

Dans le Cambrésis, aucun service ne sera assuré dès ce lundi 6 mars sur le réseau de transports scolaires Arc-en-ciel. - Arc-en-ciel

Dans le ciel, il y aura également moins de passage : selon la direction de l'aviation civile, près de 30% des vols au départ de l'aéroport de Lille Lesquin seront annulés mardi. L’administration invite les passagers "à reporter leur voyage et à s’informer auprès de leur compagnie aérienne pour connaître l’état de leur vol".

Sur les routes enfin, les grands axes seront probablement bloqués à certaines heures de la journée. Les syndicats restent discrets mais une opération escargot est déjà annoncée entre Cambrai et Caudry à partir de 12h30 ce mardi. Les chauffeurs routiers devraient aussi bloquer des plateformes logistiques et des zones industrielles. Enfin, dans l'Audomarois, l'intersyndicale a décidé de mener des actions de blocage de poids lourds sur l'ensemble du territoire de 7h à 17h.

Dans les écoles

Les syndicats de l'enseignement veulent eux aussi durcir le mouvement et s'attendent à une journée de grève très suivie dans les écoles, les collèges et les lycées. Selon le FSU SNUIPP du Pas de Calais, des écoles seront fermées à Boulogne-sur-Mer, Arques, Eperlecques, ou encore Sallaumines.

Dans les lieux culturels

En plus du secteur des transports et de l'Éducation nationale, les professionnels de la culture rejoignent le mouvement. Pour la première fois depuis le début de la contestation en janvier, le Théâtre du Nord fait grève, une décision unanime des salariés. Le spectacle qu'ils devaient jouer mardi soir est donc annulé mais les portes du théâtre seront ouvertes de 19h à 22h pour que les spectateurs puissent venir et débattre sur la réforme des retraites.

Dans les mairies

Déjà mobilisée lors des cinq journées de grève précédentes, la mairie de Lens fermera ses portes mardi en solidarité avec les manifestants. Les services municipaux seront donc fermés et les rendez-vous déjà pris dans les services (guichet unique etc.) seront reportés. Les personnes concernées seront contactées par téléphone pour convenir d’une nouvelle date.

La ville de Sallaumines sera également mobilisée. "L'ensemble des services municipaux seront fermés (l'Hôtel de ville, la MAC, le CCAS, la crèche, la restauration scolaire, l'accueil périscolaire, la Maison de la citoyenneté...)", précise la commune sur Facebook.

La ville de Bully-les-Mines fera de même, ainsi que les communes de Courrières, de Fouquières-lez-Lens, de Loison-sous-Lens, de Loos-en-Gohelle, de Méricourt et d'Harnes.

Les manifestations prévues

Douze villes dans le Nord-Pas-de-Calais seront mobilisées ce mardi :

Arras, Béthune, Boulogne-sur-Mer, Calais, Fourmies, Maubeuge : 9h30

Valenciennes et Douai : 10h

Cambrai : 10h30

Dunkerque : d'abord à midi devant l'usine d'ArcelorMittal puis à 14h30 sur la place de la Gare

Caudry et Lille : 14h30

La dernière journée de mobilisation mi février avait rassemblé entre 16 150 manifestants selon la préfecture et 63 300 manifestants selon les syndicats.

La centrale de Gravelines tourne déjà au ralenti

Certaines professions ont décidé de faire grève plus tôt que prévu. C'est le cas des routiers qui appelaient à débrayer dès ce dimanche soir à partir de 22h. Les salariés de la centrale nucléaire de Gravelines ont eux décidé d'une "action surprise" dès ce samedi en bloquant deux réacteurs sur six. "On a un réacteur sur la tranche 1 qui est à l'arrêt pour maintenance et les grévistes ont décidé de bloquer cet arrêt de tranche de la maintenance, explique Franck Redondo, élu du syndicat force ouvrière. Concrètement, c'est comme si vous aviez une vidange de votre voiture à faire, que vous alliez au garage, qu'on vous l'enlevait l'huile mais qu'on ne vous la remettait pas : donc, vous ne redémarrez pas. Et sur la tranche 5, c'est un réacteur qui est en fonctionnement normal, qui doit produire habituellement 900 méga watt mais actuellement il produit 150 méga watt, le minimum technique." Une assemblée générale est prévue ce lundi à 13h30 pour décider de reconduire ou non la grève.