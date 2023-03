Grève du 7 mars contre la réforme des retraites : les perturbations à prévoir en Béarn et Bigorre

Les syndicats avaient appelé à un blocage du pays, et c'est bien un mardi noir qu'ils prévoient à la veille de la journée d'action du 7 mars contre la réforme des retraites. Un regain de mobilisation s'annonce d'après les prévisions de grévistes, et ce dans de nombreux secteurs, en Béarn comme en Bigorre.

La galère dans les transports

Le mouvement s'annonce très suivi dans les transports : sur les rails, la SNCF prévoit 1 TGV sur 5 sur l'Axe Atlantique, 1 Ouigo sur 4, et quasi aucun Intercité ou TER. Des perturbations qui risquent de durer deux jours, jusqu'au mercredi 8 mars.

La circulation des bus, elle aussi, va être affectée. A Pau, le réseau Idelis annonce un service minimum pour mardi, avec des horaires adaptés sur de nombreuses lignes comme la F, les lignes T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T11, T12, T13, T14. Les lignes 10, 15 et 16 circuleront normalement, comme les lignes de soirée A, B, C, D, E, et les lignes Scolaris. Aucune circulation en revanche pour la Coxitis, Les lignes Libertis et Flexilis circuleront en horaires adaptés.

Mêmes perturbations dans les Hautes-Pyrénées sur le réseau Tarbes Lourdes Pyrénées (TLP), dans les principales rues de la ville de Tarbes. En raison de la manifestation qui se déroule le matin, aucun bus ne circulera avant 14h (sauf les lignes de Lourdes). La reprise du trafic est prévue à partir de 14h pour l'ensemble des lignes au départ de la Place de Verdun. Les lignes T1,T2, et T3 circuleront avec des horaires adaptés.

Entre 60 et 85% de grévistes à l'école

Dans les écoles, beaucoup d'élèves béarnais et bigourdans risquent de rester à la maison. Les syndicats prévoient entre 60 et 70% de grévistes pour le premier degré dans les Hautes-Pyrénées. Dans les Pyrénées-Atlantiques, entre 70 et 85% selon les prévisions de l'UNSA et de FSU. Pas de tendances dans le second degré en revanche, si ce n'est que les vies scolaires et internats de nombreux établissements pourraient fermer.

Des perturbations sont également à prévoir dans les stations de ski. Les syndicats des remontées mécaniques, notamment la CGT, ont déposé des préavis de grève. Ca concerne, entre autres, les stations du Tourmalet, Cauterets, Luz-Ardiden, Saint-Lary et le Pic du Midi de Bigorre.

Pour ce qui est des manifestations, à Pau le rendez-vous est donné à 10h30 Place de Verdun. A Tarbes, c'est à 10h, Bourse du Travail.