Grève du 7 mars : il y a des "urgences" qui "nécessitent que le pays soit en mouvement", assume Olivier Véran

Olivier Véran a suscité des railleries dans le monde politique et sur les réseaux sociaux pour avoir estimé mercredi que "mettre la France à l'arrêt" à partir du 7 mars serait "prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole ou sanitaire". Déclaration faite par le porte-parole du gouvernement alors que les syndicats appellent à durcir le mouvement de contestation contre la réforme des retraites.

"La sécheresse, c'est la faute des syndicats ? La crise sanitaire, idem ? Et pourquoi pas la défaite en coupe du monde ? Vos tentatives pour décrédibiliser une mobilisation sans précédent contre les 64 ans sont grossières", a réagi le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger sur Twitter.

"En attendant l'invasion des sauterelles, la pluie de grenouilles à rajouter dans cette liste effarante des conséquences prévisibles du 7 mars. Merci monsieur Véran, grâce à vous, l'opposition à la réforme des retraites vient de grimper de quelques points", a renchéri son homologue de la CFE-CGC François Hommeril. De nombreuses réactions alors que l'examen du projet de loi débute ce jeudi au Sénat .

"Si les chantiers sont à l'arrêt, on ne pourra pas construire les bassines de stockage d'eau"

Invité de Ma France sur France Bleu ce jeudi, Olivier Véran s'est défendu en prenant pour exemple la sécheresse hivernale qui touche actuellement la France. "Au cours des semaines à venir, on va avoir besoin des bassines de stockage d'eau pour pouvoir aider les agriculteurs dans différents territoires. C'est très bête, mais si les ouvriers ne peuvent pas circuler, si les chantiers sont à l'arrêt, on ne pourra pas le faire", a-t-il déclaré au micro de Wendy Bouchard.

"Les Français attendent que nous répondions à l'urgence du pouvoir d'achat, à l'urgence sanitaire pour trouver des médecins, à l'urgence écologique. Toutes ces urgences-là nécessitent que le pays soit en mouvement*",* a poursuivi le porte-parole du gouvernement. "On ne peut pas nous demander, nous au gouvernement, de considérer que tout devrait s'arrêter parce qu'il y a un mouvement de contestation".

À la question : le gouvernement est-il trop alarmiste, comme notamment sur le risque de coupures sur le réseau électrique cet hiver ? Olivier Véran a répondu : "Je considère que le plan de sobriété énergétique est un grand succès collectif pour les Français, parce qu'en réduisant notre consommation d'énergie de plus de 10%, nous avons non seulement évité des risques de coupure, mais aussi, nous avons commencé à aller sur le chemin plus vertueux de la sobriété énergétique en général, dont nous avons besoin pour notre planète. Et s'il n'y avait pas eu d'alerte, il n'y aurait pas eu de mobilisation des Français".