Grève du 7 mars : le casse-tête des supporters du PSG pour rejoindre Munich

Il y a match ce mercredi 8 mars pour le PSG, il se déplace à Munich pour le huitième de finale retour de Ligue des Champions. Il y a match aussi entre le football et la mobilisation contre la réforme des retraites. A cause des perturbations sur les trains et les avions, il n'est pas certain du tout que les 3.800 supporters parisiens (dont 800 Ultras) attendus à l'Allianz Arena puissent tous arriver à bon port.

ⓘ Publicité

Dès qu'il a vu que la grève s'annonçait très suivie, Paulo, un Ultra du PSG, a préféré annuler son train dès la semaine dernière. "On a décidé de se rabattre sur un J9, une camionnette, et on a bien fait parce que là, on voit que nos trains sont supprimés les uns après les autres. On en a pour 12 heures de route. On fait tellement d'efforts, qu'il y a intérêt à ce que les joueurs soient vraiment des guerriers", explique-t-il.

Bus, camionnette... Tous les moyens sont bons pour rejoindre Munich

Fred Cirederf lui a découvert que son était son train était annulé dimanche. Il donc a trouvé un plan B, en catastrophe et il est parti en bus dès ce lundi soir. "Je ne comprends que le PSG, sachant qu'il y avait des grèves, n'ait pas anticipé et prévu des bus supplémentaires", estime ce supporter.

Comme rien n'a été prévu par le club, Fred Ramel a décidé de tout annuler. "C'est compliqué parce que c'est un moment qu'on attend dans la saison. On s'organise avec les potes. Pour moi, les déplacements ont toujours été une fête et là, la fête est gâchée avant de partir", regrette-t-il.

Il a demandé au PSG s'il pouvait se faire rembourser son billet, mais le club a répondu non. Il peut éventuellement le revendre et changer le nom du bénéficiaire. A 70 euros la place, Fred y compte bien.

Pour les supporters parisiens qui réussiront tant bien que mal à rejoindre Munich, la galère ne sera peut-être pas terminée. A Munich, il y a en ce moment une grève perlée des transports en commun.