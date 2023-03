Grève du 7 mars : transports, manifestations... quelles prévisions dans l'Eure et la Seine-Maritime ?

Après un ralentissement du mouvement contre la réforme des retraites pendant les vacances scolaires, l'intersyndicale au niveau national promet une journée d'action très suivie le 7 mars. Grève reconductible à la SNCF à l'appel de tous les syndicats, deux jours de mobilisations dans les ports et docks ainsi que dans les raffineries à l'appel de la CGT et de FO, des manifestations prévues partout dans la région... France Bleu Normandie fait le point sur les perturbations à prévoir en Seine-Maritime et dans l'Eure.

Des manifestations partout dans la région

En Seine-Maritime, deux grands cortèges partiront de Rouen et du Havre. Au Havre, les manifestants sont invités à se rassembler à 10 heures devant la maison des Syndicats Franklin, cours de la République. A Rouen, le rendez-vous est à 10h, au cours Clémenceau. Dans le secteur de Lillebonne, deux cortèges sont prévus, le premier à 10 heures devant la raffinerie Exxon Mobil de Port-Jérôme, le second à 14h30 sur l'esplanade de la mairie de Lillebonne. À Fécamp, les syndicats donnent rendez-vous à 14h30 devant l'espace Dunant.

Dans l'Eure, une manifestation est prévue à Evreux, à 14h, au niveau du rond-point de Cocherel. Le cortège passera près du centre commercial Carrefour et de Schneider. Le rendez-vous est donné à 10h place du Général de Gaulle à Pont-Audemer.

Grève reconductible à la SNCF, transports urbains perturbés

L’ensemble des syndicats de la SNCF ont appelé à une grève reconductible à partir du 7 mars. Même Force ouvrière, syndicat non représentatif, appelle à la mobilisation. Chaque soir, les grévistes se réuniront pour décider de poursuivre localement le mouvement ou non.

Ce dimanche, le ministre des transports, Clément Beaume a dit s'attendre à l'une des journées les plus difficiles que l'on ait connues". Et ça semble se vérifier chez nous en Normandie. Le trafic sur les lignes normandes de la SNCF risque d'être effectivement très perturbé. La SNCF prévoit 1 TER sur 5 dans toutes les régions.

Le préavis de grève débute ce lundi à 19h. Toutes les lignes seront touchées. Seulement deux trains, sur l'ensemble de la journée de mardi, relieront le Havre à Paris, contre 15 habituellement. Quatre trains relieront Paris depuis Evreux, il y en aura 6 depuis Rouen, contre une moyenne de 28 trains par jour en temps normal.

Et il n'y a pas que la SNCF qui est concernée. Des perturbations sont aussi prévues sur les lignes des réseaux Astuce et Lia à Rouen et au Havre. A Evreux, des retards sont aussi à prévoir sur lignes desservant le long Buisson, la zone commerciale carrefour et Guichainville.

Centrales, raffineries, ports et docks... l'intersyndicale veut "mettre la France à l'arrêt"

La CGT semble hésiter sur des blocages des raffineries de Gonfreville-l'Orcher et Port-Jérôme, qui ne semblent finalement pas prévus. Le syndicat appelle à un mouvement de grève de 48 heures, dès lundi soir et jusqu'à mardi, contre 72 heures prévues initialement.

L’intersyndicale de la centrale nucléaire de Penly appelle à converger vers des endroits stratégiques mardi 7 mars, pour bloquer Dieppe. Elle donne rendez-vous à 5h30 sur le parking du centre commercial du Belvédère. Au niveau national, le secteur de l'énergie annonce également des opérations "Robin des bois" (grève à la facture), et d'éventuelles coupures ciblées. A Paluel, une première baisse de régime a été votée vendredi soir, pour "mettre la pression" sur le Sénat, selon la CGT.

Les ports du Havre et de Rouen devraient de nouveau être à l'arrêt pendant 48 heures. La FNPD CGT dans un communiqué du 27 février, n’a cependant appelé qu’à 48 heures de grève les 7 et 8 mars. La grève des 7 et 8 mars, après celle de 24 heures le 16 février , portera à huit le nombre de journées de grève dans les ports depuis le début du mouvement le 19 janvier. La CGT, qui réunira de nouveau ses instances le 9 mars, poursuit par ailleurs son mouvement de suspension des heures supplémentaires.

Routiers et livreurs dans la danse ?

Enfin, dès dimanche soir, les routiers sont appelés à faire grève. Un mouvement qui s'annonce peu suivi en Seine-Maritime.

La CGT Transports a appelé le 27 février les livreurs des plateformes à rejoindre le mouvement. Rappelant le récent plan social chez Just Eat, qui vise à "remplacer sa flotte de coursiers salariés par des coursiers auto-entrepreneurs du sous-traitant Stuart", la CGT Transports s'est inquiétée de la multiplication de ce statut, qu'elle considère souvent comme du "salariat déguisé". "La somme des cotisations retraites non versées par les plateformes de livraison pourrait même se chiffrer à des dizaines de millions d'euros, une attaque directe contre la solidarité", estime le syndicat, accusant par ailleurs le gouvernement français d'avoir "accompagné la casse des droits de toutes les manières possibles".

Chez les éboueurs

Les éboueurs sont, eux aussi, appelés par leur fédération CGT, majoritaire dans ce secteur, à se mettre en grève reconductible à partir du 7 mars.