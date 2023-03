Grève du 7 mars : zéro TER passant par Caen, et quatre allers-retours sur la ligne Cherbourg-Caen-Paris

Selon la CGT Cheminots de Caen et la SNCF, le trafic des trains sera fortement impacté dans le Calvados, ce mardi 7 mars 2023, jour de la sixième mobilisation contre la réforme des retraites. Aucun TER ne circulera entre Caen et Coutances, Granville, Cherbourg, Le Mans, Rouen, Lisieux et Deauville.