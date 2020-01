Grève du 9 janvier : 1500 manifestants à Guéret selon la CGT

L'appel à la mobilisation contre la réforme des retraites a été une nouvelle fois entendu à Guéret. 1500 personnes sont venues manifester ce jeudi 9 janvier, d'après le syndicat CGT. Le cortège est donc assez fourni, bien qu'un peu plus maigre que lors des premières manifestations contre ce texte.

Guéret, France

1500 manifestants se sont réunis devant la gare de Guéret ce jeudi 9 janvier, d'après la CGT. Ils manifestent contre la reforme des retraites. Les manifestant demandent le retrait du projet de loi.

Le cortège a ensuite pris la direction du rond-point cacahuète où les manifestants ont brandit des portraits d'Emmanuel Macron surmontés de citations prononcées par le président et qui ont fait polémique, comme "Je traverse la rue, je vous trouve du travail", ou encore "Il y a deux France, celle qui bloque et celle qui travaille". Certains ont aussi opté pour des slogans plus personnels comme "les Britanniques ont eu la chance d'avoir Margaret Thatcher".

Le cortège doit ensuite se diriger vers la place Bonnyaud.

Plus d'un mois après le début des manifestations contre la réforme des retraites, les manifestants sont toujours au rendez-vous, même si la mobilisation diminue légèrement. En effet Le 5 décembre le cortège comptait plus de 2000 personnes.

Des opérations escargots, notamment sur la N145

Plus tôt dans la matinée, il y a eu des opérations escargots depuis Aubusson, Gouzon, Bourganeuf et La Souterraine. La circulation sur la Nationale 145 a notamment été ralentie.

Selon un sondage Odoxa pour France Info et le Figaro, une majorité de Français souhaite l'arrêt de la grève (57%). mais aussi, plus largement, le retrait de l'âge pivot pour un départ a taux plein. Une nouvelle rencontre syndicats gouvernement aura lieu vendredi 10 janvier.