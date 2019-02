Grève du mardi 5 février : quelles perturbations en Gironde ?

Bordeaux, France

Un mouvement national de grève a lieu ce mardi à l'appel de plusieurs syndicats : CGT, FSU et le syndicat lycéen FIDL. De nombreux secteurs devraient être touchés, au moins partiellement, en Gironde : les établissements scolaires, la Poste, les transports en commun, notamment. Dans un tract commun, trois syndicats dénoncent l'augmentation de la pauvreté. Ils réclament une meilleure répartition des richesses.

Une manifestation, à laquelle devraient se joindre le syndicat étudiant UNEF et Force Ouvrière, est prévue à Bordeaux, avec un rendez-vous place de la République à 11h30. Défilé auquel pourraient se joindre des Gilets jaunes, dont certains, sur les réseaux sociaux, appellent à une grève générale.

La circulation des trams bordelais perturbée en milieu de journée, "impact faible" à la SNCF

En Gironde, la grève ne devrait pas vraiment perturber le réseau ferroviaire, assure ce lundi après-midi la SNCF, qui prévoit un "impact extrêmement faible sur le TER et les Intercités et une "circulation normale" sur les TGV au départ et à l'arrivée de la gare Saint-Jean.

Du côté des transports en commun sur la métropole, TBM prévoit des perturbations sur les lignes de bus et de trams dans le centre-ville de Bordeaux, conséquence de la manifestation. Le cortège s'élance de la place de la République vers 11h30. Ralentissements, voire interruptions de trafic, sont à prévoir sur les lignes de tram A, B et C. Les bus, eux, seront déviés pour éviter le secteur République-Gambetta-Quinconces.

Les écoles ouvertes, la cantine et le périscolaire pas toujours assurés

Des absences sont à prévoir du côté des enseignants, de la maternelle à l'université, mais pas de grosses perturbations pour les établissements scolaires, en majorité ouverts. Dans les écoles maternelles et primaires, c'est surtout le service de restauration qui devrait être impacté par la grève. En l'absence de cantine, ou de services périscolaires comme la garderie, les parents devront s'organiser. Les mairies de Bègles, Libourne, Mérignac ou encore Bordeaux ont listé sur leurs sites les perturbations dans les écoles.

CHU Bordeaux : une "chaîne humaine" sur la route et la voie de tram à Pessac

Le syndicat Force Ouvrière, qui avait déposé un préavis de grève du samedi 2 février au lundi 11 février, organise une action spécifique pour les personnels du site Haut-Lévêque du CHU de Bordeaux, à Pessac, ce mardi. Outre la défense de leur pouvoir d'achat, par une "revalorisation des carrières et des salaires", les personnels entendent s'élever contre "les pressions budgétaires, les restructurations de services et les suppressions de postes."A partir de 12h30, une marche, qui pourrait prendre la forme d'une chaîne humaine, aura lieu sur l'avenue du Haut-Lévêque, qui longe l'hôpital, jusqu'au carrefour de l'Alouette. Le trafic sur la route et sur la voie du tram B pourrait être perturbé jusqu'à 15h, heure de fin de l'action.