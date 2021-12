Grève du périscolaire à Châtellerault : "Le salaire n'est pas à la hauteur de tout ce que l'on fait"

La grève nationale des animateurs périscolaires a été suivie dans le Poitou le mardi 14 décembre. A Châtellerault par exemple, une quarantaine d'agents s'est réunie devant l'hôtel de ville pour dénoncer des conditions de travail difficiles et un statut de plus en plus précaire.

Les animateurs périscolaires mènent une grève nationale le mardi 14 décembre. Ils ont manifesté chez nous, à Niort dans les Deux-Sèvres et dans la Vienne, à Châtellerault où ils étaient une quarantaine devant la mairie. Ces agents qui s'occupent des enfants à la garderie, à la cantine n'en peuvent plus. Ils n'ont souvent pas d'autre choix que d'être en temps partiel, ce qui veut dire que le salaire n'est pas très élevé.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ils dénoncent un statut de plus en plus précaire. Océane Meusnier par exemple est animatrice périscolaire dans un centre de loisirs et à la maternelle d'Antoigné, dans l'agglomération de Châtellerault depuis trois ans. "On est en journée-coupure, je commence à 7h30, je pars, je reviens le midi, je reviens esnuite pour la sortie des enfants à 16h et je finis à 18h30. Je fais 27 heures par semaine à l'école pour un salaire de 900 € et on peut ajouter 100 € avec le centre de loisirs donc financièrement, ça ne suffit pas", décrit la jeune femme.

On ne fait pas que jouer avec les enfants"

Elle estime que le salaire n'est pas à la hauteur de tout son travail. Pour toutes ces raisons, cette profession n'est pas attractive. Madison Derot, coordinatrice du service périscolaire de la communauté de communes du Haut Poitou qui regroupe six écoles a beaucoup de mal à recruter du personnel qualifié et sur le long terme.

"On ne peut pas avoir d'animateurs diplômés parce qu'ils cherchent plus, ils cherchent 35 heures et c'est normal. On a donc des animateurs qui ne sont pas mauvais mais on doit les re-former constamment, aussi parce qu'ils voient ça comme un travail temporaire. On en a marre de ce turn-over", estime Madison Garot.

La grève se poursuit mercredi à Niort et Poitiers

A Châtellerault, ces agents mobilisés vont demander une rencontre avec le maire et ne poursuivent pas leur mouvement mercredi 15 décembre. Il continue en revanche à Niort. C'est le cas aussi à Poitiers où la grève a commencé lundi 13 décembre, pas d'accueil donc mercredi matin et midi à la maternelle et l'élémentaire d'Alphonse Daudet et l'élémentaire Pablo Neruda et seulement pas d'accueil le matin à l'élémentaire Micromégas.