Grève du secteur de la petite enfance : les crèches de Guéret et Aubusson fermées mardi

Les crèches de Guéret et d'Aubusson sont fermées ce mardi. Dans les autres structures creusoises, notamment à La Souterraine, plusieurs salariés sont également en grève. Ils rejoignent un mouvement national lancé par le colelctif "Pas de bébé à la consigne". Les professionnels de la petite enfance se mobilisent contre un projet de réforme du gouvernement qui prévoit de baisser le taux d'encadrement.

On va empiler les enfants

Il pourrait passer d'un adulte pour cinq bébés qui ne marchent pas à un pour six. Cela met en colère Mireille, auxiliaire de puériculture depuis 29 ans, salariée de la crèche de Guéret : "Le gouvernement veut mettre plus d'enfants sans rajouter les moyens qui vont avec. Au quotidien, ça signifie qu'on va empiler les enfants. Ce n'est pas ce qu'on veut, ce n'est pas de la garderie, on a un autre rôle pour les aider à grandir."

Les grévistes protestent contre un projet de réforme du gouvernement. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Des professionnels moins qualifiés

L'autre volet de la réforme concerne le niveau de qualification des professionnels. Les grévistes craignent que l'embauche plus importante de salariés moins diplômés. "Actuellement, on remplace de plus en plus les auxiliaires de puériculture, qui ont Bac +1, par des CAP petite enfance. Actuellement on a 40% de qualifiés et de personnel dit non qualifié, les fameux CAP. A l'avenir, il n'y aura peut-être plus de ratio", souligne Stéphane Granger, directeur adjoint du pôle petite enfance pour la communauté d'agglomération du Grand Guéret.