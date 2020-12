Grève du zèle des policiers : des bouchons à la frontière suisse

Samedi 12 décembre, la police de l'air et des frontières a mené une grève du zèle au poste de Vallorbe, à la frontière suisse. Objectif : dénoncer les propos du président de la République qui a admis qu'il existait "des violences par des policiers".

Les policiers ont mené une grève du zèle en contrôlant tous les véhicules arrivant en France, engendrant plus de deux kilomètres de bouchons.

Une grève du zèle de la police de l'air et des frontières (PAF) a engendré plus de deux kilomètres de bouchons samedi 12 décembre, au poste de Vallorbe, à la frontière suisse. Six policiers, accompagnés de représentants du syndicat Alliance, ont contrôlé tous les véhicules arrivant en France, pour dénoncer les propos d'Emmanuel Macron sur la police.

Des contrôles systématiques engendrant plus de deux kilomètres de bouchons

"C'est pour montrer que les policiers font très bien leur travail et ne sont pas racistes", explique Christophe Dalongeville, secrétaire départemental du syndicat Alliance pour le Doubs, présent au poste frontière, samedi 12 décembre dès 8 heures du matin.

Cette grève a été menée en réaction à l'interview du président de la République, le 4 décembre, sur le média en ligne, Brut. Emmanuel Macron avait jugé "insoutenable" que les contrôles policiers ciblent davantage les jeunes dont la peau "n'est pas blanche". Le chef de l'Etat avait également admis qu'il existait "des violences par des policiers".