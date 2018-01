Châteauroux, France

Les personnels soignants étaient appelés à descendre dans la rue ce mardi 30 janvier par une intersyndicale pour protester contre le manque de moyens dans les Ehpad de l'Indre et du Cher. Des rassemblements étaient organisés mardi matin à Châteauroux (Indre) et Saint-Amand-Montrond (Cher), avant une autre manifestation prévue à 14h à Bourges et Vierzon.

250 personnes à Châteauroux

« Résidents et soignants méritent mieux » c'est l'une des banderoles que l'on pouvait lire ce mardi matin devant les grilles de la préfecture de l'Indre à Châteauroux. Parallèlement à l'appel à la grève lancé par les syndicats, un rassemblement était organisé place de la Victoire et des Alliés. Il a réuni quelques 250 personnes, du personnel de ces établissements pour personnes âgées dépendantes bien sûr, mais aussi des proches de résidents, comme Bernard : « je connais bien le problème, mon épouse y est depuis onze ans. Il n'y a pas assez de personnel. On voit bien que les filles font le maximum, mais elles ne peuvent pas arriver à tout faire dans de bonnes conditions ».

En fin de matinée, une délégation a été reçue par le cabinet du préfet © Radio France - Sarah Tuchscherer

« La fin de l'omerta »

Michaël est venu avec une trentaine de collègues de l'EHPAD de la Châtre. Il se réjouit de la mobilisation : « c'est la première fois que je vois une telle mobilisation, c'est bien la preuve que les gens sont fatigués. _Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est la fin de l'omerta_. Ça fait des années qu'on court dans nos tâches pour essayer de masquer le manque de personnel, les difficultés avaient du mal à remonter. Je crois que c'est au cœur de notre métier de soignant, on n'est pas habitué à se plaindre, mais si aujourd'hui on est dans la rue, c'est parce que vraiment on n'en peut plus ».

50 manifestants à Saint-Amand-Montrond

A Saint-Amand-Montrond dans le Cher, une cinquantaine de personnes étaient réunies mardi matin vers 10h devant l'Ehpad La Croix Duchet (l'un des 3 Ehpad rattachés au CH de Saint-Amand), à l'appel de la CGT et FO. Deux autres rassemblements sont prévus en début d'après-midi à Vierzon et Bourges.

Rassemblement devant l’EHPAD de la Croix Duchet à St Amand à l’appel de F.O. et CGT © Radio France - Michel Benoît