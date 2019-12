Grève des enseignants : "On met en difficulté les élèves et les parents mais il faut marquer le coup"

Chambéry, France

La grève va continuer cette semaine dans nos écoles des Pays de Savoie et notamment à Chambéry. Elle reprend dès ce lundi, continuera ce mardi et "s'il faut, il y a aura d'autres temps forts jusqu'à la fin du mois de décembre" prévient Sarah Hamoudi-Wilkowsky, co-secrétaire du syndicat Snuipp en Savoie. "Cette réforme c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ajoutée à la dégradation énorme des conditions de travail, ça a fini par mettre les enseignants très en colère et donc les mettre dans la rue. C'est maintenant qu'il faut se bagarrer"

On en veut beaucoup à Jean-Michel Blanquer - Juliette, enseignante au lycée Monge à Chambéry

Selon la professeur des écoles, les enseignants seront particulièrement impactés par cette réforme "qui induirait une baisse de pension de 900 euros par mois. Donc le salaire que nous perdons là à cause de la grève, ce n'est rien à côté de ce que nous allons perdre si cette réforme passe." Motivée par la forte mobilisation de jeudi dernier, et la fermeture de 230 écoles en Pays de Savoie à cause de la grève, Sarah Hamoudi-Wilkowsky prévient : "On n'arrêtera pas tant que l'on n'a pas gagné. Il se passe quelque chose, on doit continuer au côté de l'ensemble des salariés.

Des enseignants conscients des conséquences

Une grève qui dure et qui impacte bien sur les élèves. Juliette est professeur au lycée Monge à Chambéry et elle en est consciente : "_On met en difficulté les élèves, les parents mais au bout d'un an faut marquer le coup, faut dire stop_. On a déjà de plus en plus de mal à faire notre travail correctement et puis derrière cette réforme s'ajoute. On en veut beaucoup au ministre Jean-Michel Blanquer".

Des enseignants qui vont donc faire grève mais qui seront aussi dans les rues de Chambéry ce mardi. Une manifestation est prévu à 14h devant le Palais de justice.