Les agents des finances de Périgueux en grève ce lundi pour la défense des 18 trésoreries de Dordogne

L'intersyndicale CGT, FO, Solidaires et CFDT appelaient à la grève ce lundi et au rassemblement devant le centre des impôts de Périgueux. Les motions signées par une quarantaine d'élus du département ont été remises au directeur. Ils s'opposent à la fermeture de leur trésorerie.

Périgueux, France

Ça n'est pas la première manifestation des agents impôts et ça n'est pas la dernière. Six journées d'actions depuis le début de l'année contre la réforme du ministre des finances Gerald Darmanin qui prévoit près de 6000 suppressions de postes. 1600 des 2400 trésoreries doivent disparaître en France. En Dordogne, ce sont les 18 trésoreries qui vont fermer, remplacées par 33 points d'accueil répartis sur le département. Des "Maisons France Services", des points d'accueil, avec deux agents. Agents de la Caisse d'Allocations Familiales, de la Mutualité Sociale Agricole et pas forcément des agents des Impôts et c'est là que ça ne passe pas.

"On va supprimer toutes les trésoreries du département pour les remplacer par des Maisons France Services" explique Philippe Gory, secrétaire départemental CGT Finances. "Ces maisons vont être partiellement à la charge des collectivités. Dedans, des agents qui ne seront pas des agents des services publiques, cela peut être des agents de la CAF, de la MSA , du ministère de l'intérieur ou des 11 fonctions qui seront représentées. Donc on va avoir une perte de compétences et on pourrait même avoir des agents municipaux ou des agents des services civiques payés 600 euros, quasiment une misère. On est très en colère. Exemple avec le site de Lalinde, qui compte une trésorerie avec 6 a 8 agents qui va être supprimée. On va la remplacer par une Maison France Services avec deux agents qui ne seront pas de notre administration. On est en train de tromper la population et les élus".

Une fausse mesure d'économie disent les agents des finances

"L'Etat va verser 30 000 euros par an aux collectivités locales pour employer deux personnes, gérer des locaux etc... or il va falloir que les collectivités remettent encore de l'argent car cela beaucoup plus chère" estime encore Philippe Gory. "Les habitants de ces communes vont être, au travers de leurs impôts locaux doublement ponctionnés pour un service d'Etat".

Après six journées d'actions, les agents y croient toujours. "C'est le point de départ national aujourd'hui parce que Gérald Darmanin et le gouvernement commencent à reculer". "La concertation qui devait avoir lieu jusqu'au 15 octobre serait repoussée de quelques mois. Les départements ou ça bouge comme le Var ou la Corrèze, c'est reporté. Il pourrait reporter la suppression des trésoreries d'un an jusqu'en 2021. On veut vraiment se battre pour maintenir ce service public en milieu rural. Notre présence en nombre et en qualité, c'est ce qui compte. C'est pas une maison avec une porte et un panneau, ou une procédure informatique qui vont donner des renseignements Ce sont pas des ordinateurs qui vont nous donner des réponses individuelles et pas une personne avec deux jours de formation. La bataille ne fait que commencer".