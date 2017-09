Grève et manifestations : infos pratiques en Normandie

Ce 12 septembre marque la vraie rentrée sociale avec la contestation contre la réforme du code du travail. Tour d’horizon des perturbations et des manifestations en Normandie.

Un peu plus d’un an après la mobilisation contre la loi travail de Myriam El Khomri plusieurs syndicats espèrent (re)lancer une vaste contestation. La mobilisation ce mardi sera un premier baromètre pour déterminer si « la rue » ne veut pas de cette réforme du code du travail.

Qui manifeste ?

Les appels sont à l'initiative de la CGT, Sud, Solidaires et la FSU, des syndicats tous opposés à la réforme. La situation est plus confuse à FO et à la CFE-CGC : les directions nationales n’appellent pas à défiler mais des fédérations et unions départementales se joindront aux cortèges. L'Unef et plusieurs organisations de jeunesse défileront également. La CFDT reste en dehors avec l’envie de poursuivre la concertation dans l’optique des décrets d’applications de cette réforme

Quelles perturbations dans les transports ?

Du côté de la SNCF la direction annonce une moyenne de 7 trains sur 10 en circulation. Autant sur le réseau régional normand que sur les lignes avec Paris. Pour des précisions train par train il faut appeler le 3635 ou le 0 800 801 801 ou consulter le site de la société ferroviaire. la SNCF est la plus touchée parce que la CGT et SUD font partis des syndicats qui appellent à manifester. Et ce sont les première et troisième organisation les plus représentées chez les cheminots.

Ailleurs dans les transports aucun problème annoncés du côté des Bus Vert, à la fois pour les transports urbains (Bayeux, Honfleur ou Lisieux) que sur les lignes départementales et scolaires. Dans l’agglomération caennaise, quelques perturbations sur le réseau Twisto. Pas à cause de personnels grévistes mais en raison de la manifestation caennaise, avec un rassemblement à partir de 10h30 place Saint Pierre... là où passe le tram ! Conséquence : le trafic sera suspendu.

Au-delà des transports ?

Des préavis de grève ont été déposés dans plusieurs secteurs de la fonction publique. Mais les différentes directions ne s’attendent pas à une forte mobilisation. Davantage d'incertitude à l'Education Nationale parce que la FSU est très implantée chez les enseignants et le Rectorat de Caen affirme être dans l’impossibilité de prévoir l'ampleur de la mobilisation dans les établissements scolaires. Dans ce contexte la ville de Caen met en place son service d'accueil pour les enfants dont les instituteurs seront en grève.

Les principales manifestations demain ?

Selon la CGT c’est dans la Manche qu’il y aura le plus de rassemblements : 4 manifestations (Cherbourg, Avranches et Saint-Lô 10h30 / Coutances 11h30) ; sinon 3 dans le Calvados (Caen et Lisieux 10h30 / Vire 17h30) et 2 dans l’Orne (Alençon 11h et Flers 17h).