Grève générale à Bordeaux : 4.000 personnes ont défilé dans les rues du centre-ville

Près de 4.000 personnes ont battu le pavé ce mardi à Bordeaux. Des syndicalistes, des sympathisants et des gilets jaunes, pour une grève générale commune. Ils ont été rejoints par des étudiants qui ont bloqué l'Université Bordeaux-Montaigne le matin.

"Le débat, dans la rue". C'est sous ce slogan que syndicats CGT, FO, FSU, Unef, Solidaires et gilets jaunes ont manifesté ensemble ce mardi midi dans les rues de Bordeaux. Une grève générale à laquelle ont répondu près de 4.000 personnes selon les forces de l'ordre. Bon nombre de manifestants appellent à d'autres mobilisations de ce type.

Au départ du cortège, place de la République, le cortège est bicolore : parmi les drapeaux rouges de la CGT, Solidaires et Force Ouvrière, ou encore FSU, près de la moitié des manifestants portent des gilets jaunes. Des manifestants qui mettent en avant leurs revendications communes : augmentation du SMIC, hausse des salaires, hausse du pouvoir d'achat, davantage de justice sociale et fiscale, la préservation des services publics.

Certains manifestants montrent ouvertement leurs deux casquettes en plaçant des autocollants CGT sur leur chasuble jaune fluorescent. C'est le cas notamment de Jean-Pierre, militant à la CGT depuis 40 ans. Dès les premiers jours de la mobilisation des gilets jaunes, il a rejoint les ronds-points. Selon lui, la méfiance réciproque, c'est surtout un manque de compréhension des gilets jaunes envers les syndicats, qu'ils voient comme des corps intermédiaires. La manifestation de ce mardi prouve donc selon Jean-Pierre que gilets jaunes et syndicalistes peuvent s'exprimer ensemble, dans la rue, loin du grand débat national.

"Le tout, c'est d'être ensemble", Nelly gilet jaune

Syndicat - gilets jaunes, une osmose de courte durée ?

Une osmose, peut être de courte durée, le temps d'une manifestation. "Nous n'avons pas exactement les mêmes revendications", reconnait Elisabeth, militante CGT qui travaille pour l'Education nationale. "Mais c'est normal, c'est ça un débat, on n'est pas tous d'accord sur tout !" A côté d'elle, Virginie espère qu'une telle mobilisation se reproduira et qu'elle est la première d'une longue série.

T'as l'impression d'être soutenue par ton syndicat toi ? Moi, non." Deux femmes, gilets jaunes sur le dos, commentent un tag "CGT trahison".

Conséquence de cette manifestation ce mardi midi, le trafic des tramway est perturbé sur les trois lignes.

Opération escargot menée par des chauffeurs VTC

Les chauffeurs VTC aussi avaient leur action ce mardi. Les chauffeurs girondins ont répondu à l'appel d'un mouvement national pour réclamer notamment la détaxe des carburants. Dans le centre de Bordeaux, plusieurs dizaines de véhicules ont mené une opération escargot.

L'université Bordeaux-Montaigne bloquée

Autre mobilisation ce mardi, celle des étudiants : ils ont bloqué l'université Bordeaux Montaigne dès la matinée. La présidence de l'université a prévenu via les réseaux sociaux la fermeture de deux bibliothèques universitaires : Elie Vinet et celle des Lettres et des Sciences humaines.