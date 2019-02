Grève générale : les gilets jaunes de Dordogne ne veulent pas défiler aux côtés de la CGT

Périgueux, France

La grève générale, oui. Les gilets jaunes unis de Dordogne manifesteront bien ce mardi à Périgueux. Ce sera à 10h30 au départ du palais de justice.

Mais ils ne veulent disent-ils "en aucun cas" se mélanger à la CGT.

Les gilets jaunes disent avoir prévu leur propre cortège, avec leur propre sono. Un cortège qui suivra celui de la CGT à 50 mètres en arrière.

"Il n'était pas question que l'on manifeste ensemble" dit Pascal, l'un des membres de la section Dordogne des gilets jaunes.

"On a déjà notre propre système de sécurité. On partira trois minutes après. Il y a une partie des gilets jaunes qui ne veulent pas se mélanger. On a un mouvement citoyen en place sur le département et nous gérons nous mêmes nos marches et nos revendications" explique ce gilet jaune