Grève historique aux urgences de Purpan à Toulouse : manifestation ce mardi des personnels soignants

Les personnels soignants paramédicaux des urgences de l'hôpital Purpan de Toulouse se mobilisent ce mardi pour réclamer des hausses de salaires et d'effectifs, à la veille des élections législatives. L'hôpital compte depuis lundi midi 80% de grévistes, c'est historique aux urgences de Purpan.

Les soignants et autres salariés des hôpitaux sont appelés à une nouvelle journée de mobilisation ce mardi. À Toulouse, un rassemblement est prévu à 14 heures place Saint-Cyprien à l'appel de la CGT de Sud pour réclamer des hausses de salaires et d'effectifs, à la veille des élections législatives. L'équipe paramédicale des urgences adultes du CHU de Toulouse Purpan écrit dans un communiqué : "pour la première fois dans l'histoire de nos urgences, quasiment l'intégralité des infirmier(e)s et des aide-soignant(e)s sont en grève jusqu'à mardi 7 heures."

Équipes au point de rupture

Les soignants décrivent une suractivité quotidienne et une surcharge de travail colossale qui mettent en danger les soignants et les patients pris en charge. Des réunions avec la direction ont permis la création d'une équipe d'infirmiers et d'aides-soignants afin de pallier cette suractivité journalière, laissant penser à des embauches, explique l'équipe paramédicale des urgences, le seul problème, c'est que ces effectifs seront en fait piochés dans les existants, aucune embauche n'aura donc lieu.

"Dans les faits, cela se traduit par un auto remplacement via des heures supplémentaires, épuisant encore davantage notre équipe et surajoutant à la mise en danger de nos patients."

Un binôme infirmier et aide-soignant peut être amené à s'occuper de 25 patients en même temps, selon l'équipe et plus de 40 sur une plage de travail de douze heures. Un médecin peut prendre en charge jusqu'à 90 patients durant la même nuit sur le service des urgences ambulatoires.

Les soignants parlent d'épuisement moral, ont l'impression de devenir maltraitants et de ne plus avoir qu'un objectif : aller vite, toujours plus vite.

"L'été va être catastrophique à l'hôpital."

Les services d’urgence sont saturés, par manque de personnel, par manque de lits d’aval, et par la fermeture des services d’urgences de structures privées de la région toulousaine, et la quasi-disparition de SOS médecins.

"L'été va être catastrophique à l’hôpital, ce ne sont pas des prévisions alarmistes, c’est une réalité que nous ressentons tous les jours."

Les soignants demandent à pouvoir exercer leur métier dignement, sereinement, afin d'accueillir à nouveau la population toulousaine dans des conditions au moins décentes.