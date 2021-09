Grève illimitée aux urgences du CHU de Poitiers

Grève illimitée au CHU de Poitiers. Depuis le 23 septembre, les urgentistes dénoncent leurs difficiles conditions de travail. Absences non remplacées, manque d'effectifs, fermetures de lits... Le personnel soignant est à bout. Au mois d'août, 17 arrêts de travail n'ont pas été remplacés.

Un badge sur sa blouse : c'est la seule indication de la grève conduite par cette infirmière, qui a choisi de rester anonyme. Selon elle, la situation n'est aucunement dû à la mise en place du pass sanitaire, qui a eu peu d'impact sur le service.

L'équipe est à bout, épuisée. On n'en peut plus de ces conditions de travail complètement dégradées depuis plusieurs mois. Certains jours, il manque des infirmières et des soignantes, et la sécurité pour les patients n'est plus assurée...