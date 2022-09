Grève interprofessionnelle : à quoi s'attendre dans la Somme et l'Oise ce jeudi 29 septembre ?

Ce jeudi 29 septembre, la CGT, FSU, Solidaires et des mouvements de jeunesse appellent à une grève interprofessionnelle notamment sur la question des salaires. Pas mal de perturbations sont attendues dans la Somme et dans l'Oise. On vous les détaille.

Dans les gares

60% des TER seront supprimés sur la partie Nord de la région, 50% sur la partie Sud. 85% des TERGV seront assurés. La fermeture de certains postes d’aiguillage entraine la fermeture de la ligne Compiègne-Amiens.

Dans les écoles

À Amiens, la ville met en place un accueil minimum pour les élèves des écoles élémentaires et primaires de la ville, de 8h à 18h au centre de Loisirs Edgard Quinet (9 rue Dupuis). 8 restaurants scolaires seront fermés : La Neuville, Faubourg de Hem, Georges Brassens, Georges Quarante, Léon Lamotte, Beauvais, Elbeuf et Jules Lefevre. Un accueil périscolaire de soir restera fermé, celui de La Neuville. La ville précise que cela peut évoluer jusqu'à jeudi matin.

Dans la métropole, la mairie de Saleux annonce qu'elle sera fermée, tout comme la cantine et l'accueil périscolaire.

À Beauvais, les élèves des écoles élémentaires Europe et Albert Cousteau et des écoles maternelles Albert Camus, A&M Launay et Philéas Lebesgue pourront être accueillis gratuitement, durant les horaires habituels de classe, le jeudi 29 septembre 2022, au sein du site scolaire « Cœur de Mômes » situé Avenue de l’Europe.

Plusieurs manifestations sont organisées

- Abbeville : départ 10 heures boulevard Vauban

- Amiens : départ 14 heures devant la Maison de la culture

- Beauvais : départ 14 heures, place Jeanne-Hachette